Naturweinmesse in Frankfurt

Am 24. Oktober findet erstmals die Naturweinmesse „Plopp“ statt. Im Frankfurter Restaurant Emma Metzler präsentieren zwölf deutsche Nachwuchswinzer ihre biologisch angebauten Naturweine und laden zu Verkostung und Gespräch.

Naturweine liegen immer mehr im Trend. Christian Lebherz nimmt das zum Anlass, um dieses Jahr eine neue Veranstaltung ins Leben zu rufen, die Naturweinmesse Plopp. Lebherz ist Betreiber der auf Naturweine spezialisierten Weinhandlung Cool Climate in der Berliner Straße und berichtet über die Beliebtheit der Weine: „Deutscher Naturwein ist mittlerweile im In- und Ausland so gefragt wie noch nie.“ Viele Jahre habe der Naturwein international schon geboomt, während es in Deutschland sehr ruhig war. „Allerdings ändert sich das gerade“, gibt Lebherz zu bedenken. Anlass genug, um eine eigene Messe rund um den biologisch angebauten Wein zu initialisieren.

Am 24. Oktober ist es dann soweit: Zwölf junge deutsche Winzer kommen aus verschiedenen Regionen Deutschlands nach Frankfurt, um ihre international gefragten Naturweine zu präsentieren. Im Restaurant Emma Metzler laden sie Weininteressierte der Rheinmain-region zu Verkostung ihrer naturnah und biologisch angebauten Weine ein. Außerdem bieten die Winzer Gespräche über ihre Arbeit, die mit viel Handarbeit und dem Verzicht auf Zusätze und Konservierungsstoffe verbunden ist, an.

Erwartet werden unter anderem bekannte Nachwuchswinzer wie die jungen Brand Brothers aus der Pfalz oder Stefan Vetter aus dem fränkischen Gambach, der von der New York Times für den besten Silvaner 2017 ausgezeichnet wurde.

Da zu gutem Wein nicht zuletzt gutes Essen gehört, ist mit der Wahl des Restaurants Emma Metzler als Veranstaltungsort auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Küchenchef Anton de Bruyn serviert passend zu den Rebsorten hausgemachtes Sauerteigbrot, Wurst der Region und andere Leckerbissen seiner Küche. In seinem Restaurant sind Naturweine keine Neuheit: „Schon seit dem Start unseres Restaurants bieten wir deutsche Naturweine an, aktuell haben wir das Sortiment nochmal erweitert“, erklärt de Bruyn. „Denn diese Weine sind ein ganz wichtiger Begleiter für unsere regional geprägte Küche.“

Wer neugierig geworden ist, kann sich am 24. Oktober selbst einen Eindruck verschaffen und die Weine der Nachwuchswinzer testen. Um die Hygienemaßnahmen besser einhalten zu können, wird es zwei Reservierungszeiten geben: 12 Uhr – 15 Uhr und 15.30 Uhr – 18 Uhr. Im Eintrittspreis von knapp 55 Euro sind Weinproben bei den zwölf Winzern, Essen, Wasser und Espresso eingeschlossen. Tickets gibt es unter www.eventbride.de.



Naturweinmesse Plopp, Restaurant Emma Metzler, Sachsenhausen, Schaumainkai 17, 24.10., 12-18 Uhr, Eintritt 50 Euro zzgl. Ticketgebühr