Naturweinmesse „Plopp“ abgesagt

Frankfurts erste Naturweinmesse „Plopp“ ist abgesagt. Als Grund nennen die Veranstalter steigende Infektionszahlen und verschärfte Hygienemaßnamen. Die Veranstaltung soll nun ins kommende Frühjahr verschoben werden.

Am 24. Oktober sollte Frankfurts erste Naturweinmesse „Plopp“ stattfinden. Zwölf junge Winzer aus verschiedenen Regionen Deutschlands waren eingeladen, ihre international gefragten Naturweine in den Räumen des Restaurants Emma Metzler im Museum für Angewandte Kunst vorzustellen. Die Veranstalter, Christian Lebherz, Betreiber der Naturwein-Handlung Cool Climate in der Berliner Straße, und Anton de Bruyn, Betreiber und Küchenchef der Emma Metzler, gaben am Freitag den 16. Oktober nun die Absage der Weinmesse bekannt.Als Grund nennen die Veranstalter steigende Infektionszahlen und verschärfte Hygienemaßnamen. „Es ist gerade einfach nicht die Zeit für ein Veranstaltung dieser Art“, gibt de Bruyn zu bedenken. „Als seriöse und verantwortungsbewusste Gastronomie wollen wir kein falsches Bild von Sorglosigkeit entstehen lassen. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, die Messe abzusagen. Jetzt suchen wir nach einem Ersatztermin im kommenden Frühjahr.“ Zwar gebe es noch keinen fixen Termin: „Aber, aufgeschoben ist ganz gewiss nicht aufgehoben!“Bereits gekaufte Tickets werden zurückerstattet und die Veranstalter übernehmen anfallende Storno-Gebühren. Für weitere Informationen: office@emmametzler.de.