Lifetime-Flat im Hunky Dory

Das Hunky Dory, Nummer 2# der Frankfurter Szene-Bars im aktuellen FRANKFURT GEHT AUS! 2021, sucht eigene Wege aus der Krise und überrascht mit einem außergewöhnlichen Angebot: eine Flatrate – täglich einen Drink, ein Leben lang.

Die Gastro-Branche leidet schwer unter den Folgen der Pandemie. Wer kann, steigt ins To-Go- oder Liefer-Geschäft ein. Für Bars ist das nicht so einfach. In der FRANKFURT GEHT AUS!-App informieren wir, welche Bars aus unseren Top-Listen diesen Schritt wagen. Armin Azadpour und sein Hunky Dory Team waren schon im ersten Lookdown unter den Ersten, die ein innovatives Liefer-Konzept auf die Beine stellten: Exquisite Drinks abgefüllt in stylishen Flaschen, dazu Eis und zwei Gläser, das Ganze schön eingepackt und frei Haus geliefert – deutschlandweit.



„Das lief ganz gut, auch wenn es erst ein bisschen gedauert hat, bis die Leute das angenommen haben“, berichtet Azadpour und fügt hinzu: „Wir bieten diesen Service weiterhin an. Aber es ist in puncto Umsatz natürlich nicht das Gleiche. Und wir müssen sehen, dass wir weiter unsere Mitarbeiter bezahlen und unsere Fixkosten decken können.“



Wer schon mal im Hunky Dory war, weiß, dass es Azadpour und seinem Team an Kreativität ganz gewiss nicht mangelt. So hat etwa jeder Drink ein ureigenes Signature-Gefäß. Der neuste Clou der Hunky-Dory-Crew: eine Hunky-Dory-Mule-Lifetime-Membership, eine Art Lifetime-Flatrate. Waschechte Simpsons-Fan denken vermutlich direkt an Barney Gumble, der in Folge 121 eine Lifetime-Duff-Bier-Flatrate gewinnt. „Schließen Sie es mir direkt an die Venen an!“, waren Barnys letzte Worte – aber nein, hier geht es nicht um Flatrate-Saufen. Überhaupt steht im Hunky Dory der Genuss erstklassiger Drinks im Vordergrund und nicht Masse und Promille.



Wer sich den Luxus einer Hunky-Dory-Mule-Lifetime-Membership gönnt, kann sein Leben lang an jedem Tag, an dem das Hunky Dory geöffnet hat, einen Hunky-Dory-Mule trinken – Sitzplatz-Garantie inklusive. Die Frage, welcher Drink für dieses einzigartige Angebot in Frage kommt, war schnell geklärt: „Unser Hunky Dory Mule mit unserer hausgemachten Ingwerlimo als Basis ist ein all time favorite. Einer der wenigen Drinks, die wir sogar ‚on tap‘ haben. Da gingen früher auch schon mal zehn Liter am Abend über den Tresen.“



Einen konkreten Preis möchte Armin Azadpour noch nicht nennen: „Interessierte können sich bei uns melden.“ Und das Interesse ist definitiv da: „Wir haben die Idee erst mal über unsere Social Media Kanäle geteilt. Auch um zu sehen, wie die Resonanz ist. Keine 20 Stunden später haben sich bereits zehn Interessenten gemeldet.“ Übrigens. Das wäre doch ein wirklich ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk, oder?!



Hunky Dory, Baseler Str. 10, Gutleutviertel, Preis auf Anfrage: cheers@hunkydorybar.com