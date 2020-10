Krazy Kraken sucht neue Bleibe

Das Seafood-Restaurant Krazy Kraken sucht trotz Insolvenzverfahren nach einem neuen Standort in Frankfurt. Christian Mook gibt offenbar die Hoffnung in sein reines Meeresfrüchte-Konzept im Maison-Blanche-Stil nicht auf und äußert Kritik an der Stadt Frankfurt.

Im August dieses Jahres traf die Mook Group rund um Geschäftsführer Christian Mook ein herber Schlag: Man beantragte für das Seafood-Restaurant Krazy Kraken Insolvenz infolge von zahlreichen finanziellen Rückschlägen aufgrund von Corona und dem damit einhergehenden mehrmonatigen Berufsverbot sowie Abstandsregelungen. Erschwerend hinzu kamen das Ausbleiben von staatlichen Hilfsmitteln und Parkplatzprobleme am Standort im Westend. Christian Mook urteilte damals: „Wir werden nun in den nächsten Monaten sorgsam beobachten, wie sich die staatlichen Auflagen entwickeln, ob es zu einer zweiten Welle kommt und inwieweit sich die verschärfte Parkplatzsituation negativ auf unser Geschäft auswirkt. Erst danach werden wir in Absprache mit unserem Insolvenzverwalter entscheiden, ob es perspektivisch sinnvoll ist, das Krazy Kraken zukünftig weiter von der Mook Group an diesem Standort betreiben zu lassen.“ Offenbar nimmt der Wunsch nach einem neuen Standort, der im August noch Zukunftsmusik zu sein schien, langsam Gestalt an, denn Christian Mook ließ unlängst verlauten: „Wir haben beschlossen, nach einem neuen Standort für das Krazy Kraken zu suchen. Die Location sollte Platz für circa 80 bis 120 Personen bieten und über gute Parkmöglichkeiten verfügen.“ Diese seien unerlässlich für das „Betreiben von hochspezialisierter Nischengastronomie“, zu der Mook das Krazy Kraken zählt. Kritik an der Stadt Frankfurt und der Verkehrsbehörde kann sich der Unternehmer diesbezüglich nicht verkneifen, so seien dem Lokal „durch die gezielte Vernichtung unzähliger Parkplätze noch mehr Steine in den Weg gelegt“ worden, so sein Vorwurf.Vorher räumt Mook jedoch noch mit dem kursierenden Gerücht auf, das Krazy Kraken habe seine Pforten bereits geschlossen: „Das Krazy Kraken ist natürlich auch weiterhin unverändert geöffnet. Auch glauben wir noch immer fest daran, dass Frankfurt ein international relevantes Fisch- und Meeresfrüchte Restaurant verdient hat.“ Wie das Ganze mit dem noch laufenden Insolvenzverfahren des Restaurants zusammenpasst, steht noch in den Sternen. Zumindest ist die jetzige Location-Suche ein eindeutiges Zeichen für das Lokal und gegen eine Schließung.