Kräutersäfte und Aromatherapie in der City

Die Apothekenkette Saint Charles aus Wien zieht mit einem Pop-Up-Store und Deli in die Innenstadt. Hier gehen künftig Kräutersmoothies, vegane Sandwiches, Bowls und Bio-Eis über die Theke.

Der in Frankfurt für Off-Locations und Musikevents bekannte Veranstalter Samuel Weiffenbach scheint zu den Naturheilkundlern übergelaufen zu sein. Denn er hat Ende Juli einen Apotheker-Pop-Up-Store in Kooperation mit der Wiener Marke Saint Charles eröffnet, der von Aromatherapie über Naturkosmetik und Kräuterelixiren à la Miraculix auch Essen in petto hat. Die ehemalige Apotheke am Liebfrauenberg hat dafür extra einen neuen Anstrich bekommen und ist neben Berlin der zweite Standort in Deutschland.

Das Konzept von Saint Charles basiert auf traditioneller europäischer Naturheilkunde. Neben Apothekerseife und Kräuterkosmetik im ersten Stock gibt es aber auch Eis aus der Mainzer Manufaktur „N`Eis“, Fairtrade Kaffee, Kräutersmoothies und vegane Bowls und Sandwiches im Erdgeschoss. Vor allem sollen regionale Produkte und heimische Kräuter auf den Tisch kommen. Geschäftsführer Samuel Weiffenbach nennt seinen Pop-Up-Store ein echtes „Corona-Baby“. Der Kontakt zu Saint Charles sei zwar schon vor Corona entstanden, „als mein Hauptgeschäft dann coronabedingt lahmgelegt war, und am Liebfrauenberg die Apotheke ihr Geschäft eingestellt hat, ging alles aber ganz schnell.“ Weiffenbach wolle damit das gastronomische Angebot in der Innenstadt erweitern und einen Ausweg aus der Corona-Misere finden, die ihn als Veranstalter besonders hart trifft. Somit dient das Pop-Up-Konzept sozusagen der Corona-Überbrückung, bis die Veranstaltungsbranche wieder anrollt.

Die Marke Saint Charles geht zurück auf eine 1886 von Alfred Blumenthal gegründete Apotheke in der Gumpendorfer Straße in Wien. 2006 wurde sie in Saint Charles umgetauft und führt seitdem Naturheilmittel und –Kosmetik ebenso wie herkömmliche Arzneimittel. Außergewöhnlich dabei ist die Kombination aus Apotheke und Deli, in dem die Naturkräuter in Form von Smoothies oder Bowls auch kulinarisch Verwendung finden. Eine von bislang zwei deutschen Filialen gibt es in Berlin. Der Frankfurter Store wird jedoch Pop-Up-typisch nur für eine begrenzte Zeit bestehen. Großes Opening war am 24. Und 25. Juli, die genauen Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.



Saint Charles Pop-Up Store & Deli, City, Neue Kräme 33