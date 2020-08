Kempinski Hotel lädt zu Lunch–Matinee

Das Kempinski Hotel Frankfurt hat ein neues Lunch-Angebot in petto. Jeden Sonntagmittag können Gäste nun die kulinarische Vielfalt einer Lunch-Matinee inklusive Live-Cooking genießen.

Kulinarisch wird es bunt im Restaurant EssTisch des Kempinski Hotels Frankfurt. Jeden Sonntagmittag lädt das Hotel statt zum Brunch nun zum persönlichen Buffet ein. „Unser beliebter Sonntags-Brunch kann Corona-bedingt nicht stattfinden, also haben wir uns eine Alternative überlegt, mit der wir unsere Gäste auf andere Art verwöhnen können“, erklärt Hoteldirektorin Karina Ansos. Ab 12.30 Uhr findet sonntags die „Lunch-Matinee“ mit wechselnden Mottos statt. Dabei werden den Gästen Vorspeisen, Käsevariationen und Desserts am Tisch serviert. Darüber hinaus gibt es eine Live-Station, an der Gäste die Zubereitung der Hauptspeisen beobachten können.

„Beim Lunch-Matinee schicken wir unsere Gäste auf eine kulinarische Reise durch Europa“, sagt Ansos. Im August und September wird es eine Auswahl französischer Gerichte geben, daher der Zusatz: „Lunch-Matinee: Vive la France“. Das Team um Küchenchef Daniel Pause serviert als Vorspeise eine Meeresfrüchte-Auswahl aus Garnelencocktail, Miesmuscheln, hausgebeiztem Limonen-Lachs, Austern und Jakobsmuscheln. Wahlweise wird auch eine Tatar-Variation aus Rindertatar, Tomaten-Avocado- und Beluga-Linsen-Tatar angeboten. Gäste können sich außerdem auf Hauptspeisen wie Pot-au-feu à la bourgoise mit Tafelspitz, Babymöhren, Lauch, Sellerie, Fenchel, Radieschen und Kartoffeln, Kabeljaufilet à la bordelaise oder hausgemachte Ziegenkäse-Ravioli freuen. Diese sollen an der Live-Cooking-Station direkt vor den Augen der Gäste zubereitet werden. Abschließend wird eine Etagere mit einer Auswahl süßer Desserts wie Mousse au Chocolat, Himbeer-Eclairs, Crème brûlée, Aprikosen-Tartes und Macarons angeboten.

Man wolle mit der Lunch-Matinee auch weiterhin die ganze Bandbreite an Gerichten anbieten, so Ansos. Möglich ist dies im EssTisch momentan für 80 Gäste: „immerhin gut zwei Drittel unserer früheren Brunch-Besucherzahl“, ergänzt die Hoteldirektorin. Im Preis von 75 Euro pro Person sind Essen, ein Aperitif, Hausweine und Kaffee enthalten, Kinder zahlen einen vergünstigten Preis. Eine Reservierung ist erforderlich.



Restaurant EssTisch, Kempinski Hotel Frankfurt, Graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz 1, 63263 Neu-Isenburg, So 12.30 – 15 Uhr, Tel: 069/389880.