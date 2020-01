Käse aus Nüssen

Am 19. Februar veranstaltet Jane Tichy-Wullems ein ganz besonderes „Käse“-Tasting. Ihre Eigenkreationen sind nämlich an Käse angelehnt, aber vegan, also ganz ohne tierische Produkte.

Außergewöhnliche Location, außergewöhnliches Event. Im Kleinen Mann mit dem Blitz lädt die Ernährungsberaterin Jane Tichy-Wullems zu einem ganz besonderen Tasting ein. Es gibt veganen Käse. Da Käse aber per Definition ein Produkt aus Kuhmilch ist, darf Käse ohne Kuhmilch so natürlich nicht heißen. Tichy-Wullems Käse-Imitationen auf Pflanzenbasis nennt sie deshalb Cheeze.



„Meine wichtigste Zutat sind Cashew-Nüsse“, erklärt Tichy-Wullems. „Diese werden 24 bis 48 Stunden in reinem Quellwasser eingelegt. Wenn man die dann mit dem Mixer püriert, bekommt man eine schön cremige Masse.“ Für die weitere Reifung setzt sie auf Bakterien, Algen und andere Hilfsmittel. Am Ende werden die Cheeze-Kreationen dann noch mit aromatischen Zutaten veredelt. „Mont Brequin“ kommt beispielsweise mit Trüffelöl und Rosa Pfeffer, der „Dom d’en Neige“ verdankt seinen Geschmack Aprikose und geröstetem Kreuzkümmel.



Zu ihren veganen Käse-Kreationen serviert Tichy-Wullems bio-vegane Weine vom Weingut Gänz von der Nahe. „Das harmoniert sehr gut“, ist die Cheeze-Erfinderin überzeugt. Die Teilnahme kostet 39 Euro pro Person, Wein und Cheeze inklusive. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich vorher verbindlich per Facebook-Message bei Tichy-Wullems anmelden. Wer jetzt Interesse an diesen käsigen Kreationen aus Cashew-Kernen bekommen hat, aber zum Tasting nicht kann, der findet Hilfe im Bahnhofsviertel. Das 91Raw auf der Münchener Straße 8 verkauft den Cheeze von Jane Tichy-Wullems ebenfalls.



Cheeze Tasting, 19. Februar, 19–21 Uhr, Sachsenhausen, Der Kleine Mann mit dem Blitz, Kleine Rittergasse 11