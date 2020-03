Holycrab! zu Gast im Club Michel

Das Berliner Start-up Holycrab! macht invasive Arten zur Delikatesse. Nachdem ein für letzten November geplantes Nilgans-Dinner in der Tatcraft Kantine abgesagt werden musste, landet die „Nilgans auf hessisch“ nun am 27. März im Club Michel auf dem Teller.

Für die einen sind sie eine Plage. Für das Team des preisgekrönten Berliner Start-up Holycrab! sind sie exotisch-lokale Produkte, Delikatessen für Plagitarier, Ivasitoren und Neozoenfresser. Was das heißt? Ganz einfach: Holycrab-Küchenchef Andreas Michelus und Mitstarter Jule und Lukas Bosch bringen invasive Tierarten auf den Tisch. Also ortsfremde Arten, die sich im mitteleuropäischen Klima wohlfühlen und verbreitet haben, meist mit wenig erfreulichen Auswirkung auf hiesige Ökosysteme und Artenvielfalt. Seit 2019 wehren sich Mechelus & Co. in Berlin mit dem Kochlöffel. Zunächst im Foodtruck und nun auch im Rahmen ganzer Dinner-Veranstaltungen kredenzen sie invasive Delikatessen wie beispielweise amerikanischen Flusskrebs aus den Gewässern des Berliner Tiergartens.In Zusammenarbeit mit dem Club Michel bringt Holycrab! am Freitag den 27. März ein exklusives Vier-Gänge-Menü für 75 Euro auf den Tisch. „Nilgans auf hessisch“ ist das Motto. Außer dem Federvieh stehen weitere neo-hessische Wildspezialitäten auf der Karte: Nutria und Waschbär. Eigentlich sollte das außergewöhnliche Dinner bereits im November in der Tatcraft Kantine stattfinden, musste aber kurzfristig abgesagt werden. In der Vorweihnachtszeit hatte die Nilgans wohl keine Chance gegen die klassischen Gänseessen mit Rotkohl und Klößen in Frankfurter Lokalen. Nun gibt es eine zweite Chance, schlemmend die Welt zu verbessern.Nutria-Taccos