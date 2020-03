Nilgans, Nutria und Waschbär sollte es geben. Aus Sorge um Gäste und Mitarbeiter*innen in Zeiten von Covid-19 hat Holycrab! ihr für Freitag, den 27. März geplantes Nilgans-Dinner im Club Michel abgesagt.

Aus Problemen Potentiale machen. Das haben sich die drei Gründer des Berliner Start-up Holycab! zu Aufgabe gemacht. Seit 2019 haben sie sich darauf spezialisiert, invasive Arten auf den Tisch zu bringen. Also ortsfremde Arten wie Nilgans, Nutria und Waschbär, die sich im mitteleuropäischen Klima wohlfühlen und mit negativen Folgen für hiesige Ökosysteme verbreitet haben. Holycrab!-Küchenchef Andreas Michelus verwandelt derlei Plagen kurzerhand in Delikatessen.



In Zusammenarbeit mit dem Club Michel war für den 27. März ein exklusives Vier-Gänge-Menü mit dem Motto „Nilgans auf hessisch“ geplant. Wie die meisten öffentlichen und insbesondere gastronomischen Veranstaltungen, wurde das Nilgans-Dinner nun abgesagt. Dabei handelte es sich bei diesem Event bereits um einen Ausweichtermin für ein Nilgans-Dinner, das ursprünglich letzten November stattfinden sollte. Jule Bosch von Holycab! ist jedoch zuversichtlich: „Wir haben alles hier. Gestern waren wir noch beim Jäger und haben die Gänse geholt.“ Einen fixen Terim gebe es allerdings noch nicht.



Ticketbesitzer*innen können ihr Ticket entweder stornieren oder einfach behalten und zu einem späteren Zeitpunkt einlösen. Das Holcrab!-Team will die Gäste diesbezüglich per Mail kontaktieren. In Anbetracht der misslichen Lage, in der sich viele gastronomischen Betriebe derzeit mit No-Shows, Veranstaltungsstornierungen und ausbleibenden Gästen befinden, ist ein wenig Geduld sicher die beste Option.