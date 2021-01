Hausmacherwurst ab Hofverkauf

Das Team der Worscht Designer bringt Hausmacherwurst nach Sachsenhausen. Neben einem Hofverkauf in der Martin-May-Straße lassen sich die Wurstkreationen auch über einen eigenen Onlineshop erwerben.

Eine tiefe Jugendfreundschaft, eine gemeinsame Passion und schließlich ein gemeinsames Projekt: Was irgendwie wie die Story einer Boyband klingt, ist in Wirklichkeit die Ursprungsgeschichte eines Metzgerbetriebs, denn hier geht es um die Worscht statt um Musik.



Matthias Trautmann und Leonardo Falcetta haben sich vor Kurzem als die Worscht Designer selbstständig gemacht und verkaufen in Sachsenhausen ab Hof ihre hausgemachte Koch-, Brüh- oder Rohwurst und andere Spezialitäten wie Fleischkäse, Blut- und Leberwurst sowie Schinken. Dabei legen sie laut Trautmann besonderen Wert auf die Qualität und die Frische des Fleischs: „Wir verwenden nur hochwertiges Fleisch und Naturgewürze“, erklärt der Metzgermeister. Die Wurst werde nach altbewährter Tradition hergestellt und mit handwerklicher Liebe zum Produkt. Die Botschaft hinter den Worscht Designern ist dabei relativ simpel: „Wir stellen nur Produkte her, die wir auch selbst gerne essen wollen“, erklärt Trautmann. Damit wolle man sich klar vom industriell geprägten Massenprodukt abgrenzen.



Die Geschichte der Worscht Designer ist gleichzeitig auch die Geschichte einer Freundschaft: Falcetta und Trautmann, die sich seit ihrer Jugend kennen, haben sich nie aus den Augen verloren und schließlich zur selben Zeit eine Metzger-Ausbildung begonnen. Aus der gemeinsamen Passion wurde schnell ein gemeinsames Projekt: „Schon zu unserer Ausbildungszeit war klar, dass wir irgendwann ein eigenes Ding machen wollen“, erzählt Trautmann.



Doch so ganz unbekannt klingt der Name Worscht Designer nicht: Bereits 2015 gründeten Peter Steigerwald und Björn Pittelkow unter diesem Namen eine Firma und waren damals als die „Offebacher Worscht Designer“ mit ihren Wurstprodukten an regionalen Frischetheken vertreten – leider nicht von Dauer. Heute unterstützt der ehemalige Gründervater Pittelkow das neue Team um Falcetta und Trautmann und steht ihnen „mit Rat und Tat zur Seite“, so Trautmann. Neben dem Hofverkauf gibt es seit Kurzem auch einen Onlineshop, über den die Wurstwaren angeboten werden.



Worscht Designer, Martin-May-Straße 11, Sachsenhausen, Do-Sa 9-15 Uhr, Tel. 0179/2679940