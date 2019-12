HR4-Aktion zum ersten Advent

Menschen, die Zivilcourage zeigen, sich für Schwächere einsetzen oder einfach hilfsbereit sind, werden von dem Radiosender HR4 zu einem besonderen Festtagsmenü mit Johann Lafer eingeladen.

Manchmal muss man dem Karma ein wenig auf die Sprünge helfen. Der Radiosender HR4 lädt „Hessens Helden 2019“ zu einem besonderen Festmahl am ersten Advent mit Starkoch Johann Lafer ein. „Für mich sind Alltagshelden Menschen, die dann da sind, wenn man Hilfe braucht“, betont er, und diese müsse „man in den Mittelpunkt stellen“. Wer diese Heldinnen und Helden genau sind, darüber entscheiden die Hörerinnen und Hörer von HR4, die seit Ende Oktober fleißig nominieren.



Eine davon ist Karin Mohr. Die 76-Jährige half 21 Jahre als ehrenamtliche „Grüne Dame“ im Markus-Krankenhaus und betreut seit sechs Jahren ehrenamtlich eine demente Nachbarin. Ebenfalls mit dabei ist Sabine Assmann. Diese hat in Hanau den Verein Strassenengel e.V. gegründet, der sich für obdachlose Menschen engagiert. Mohr und Assmann werden unter den 70 Heldinnen und Helden sein, die Fernsehkoch Johann Lafer am ersten Advent im Frischeparadies bekochen wird.



Zur Begrüßung gibt es den Premiumsekt Menger Krug Pinot Brut zu Beef Tartar, Schinken- und Lachsquiche. Es folgen Variationen vom schottischen Glen-Douglas-Räucherlachs, ein Risotto mit argentinischer Rotschalengarnele und Kabeljauloin mit Selleriepüree, jungem Spinat und Kokos-Zitronengras-Sauce. Die Hauptspeise wird Schaufel vom US-Beef mit wildem Brokkoli, Ingwerkarotten und Trüffelkartoffeln sein. Zum Abschluss des heldenhaften Menüs wird Lebkuchenmousse mit Gewürzkirschen, Tonkabohnen-Eis und Zimtsabayone serviert. Zu jedem der sechs Gänge wird selbstverständlich ein passender Wein ausgeschenkt.