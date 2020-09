Zum zehnten Mal in Folge hat das Gourmetrestaurant „Philipp Soldan" im Hotel „Die Sonne Frankenberg“ einen MIchelin-Stern erhalten. Doch ausruhen will sich das Team um Küchenchef Erik Arnecke nicht und hat unter anderem ein Gourmetfestival geplant.

Ganz im Norden ist eines der 14 Sternerestaurants Hessens zuhause – genauer gesagt im Hotel „Die Sonne Frankenberg“. Das Gourmetrestaurant „Philipp Soldan“, in dem Küchenchef Erik Arnecke seit sechs Jahren den Kochlöffel schwingt, war dem Guide Michelin in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal in Folge einen Stern wert: „Chic, modern und angenehm leger ist das Restaurant. In der einsehbaren Küche entstehen durchdachte Gerichte mit Charakter und voller Finesse.“ Arnecke versucht so gut es geht, die Region, die Natur sowie die heimischen Produzenten mit einzubeziehen: „Oft findet sich Bekanntes in neuer Interpretation auf dem Teller wieder. Darüber hinaus gibt es bei uns an Stelle der langwierigen Zehn-Gänge-Menüs eine kompaktere und konzentriertere Vier- oder Fünf-Gang-Menüfolge. So wird der Gast nicht überfordert und kann den Abend vollkommen genießen.“ Insgesamt seien sie „offener, transparenter und vor allem lockerer und natürlicher“ geworden. Nun will er gemeinsam mit seinem Team einen Schritt nach vorne gehen und den zweiten Stern erkochen.



Das „Philipp Soldan“ wurde allerdings nicht nur mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, sondern auch mit 16 Punkten im Gault Millau. In den kommenden Wochen sind kulinarische Highlights, beispielsweise ein Gourmetfestival am 29. November und weitere Abende mit befreundeten Gastköchen am Philipp Soldan-Herd, geplant. Die Vorratsschränke sind jedenfalls gut gefüllt, denn Erik Arnecke hat die Corona-Zeit gut genutzt: Etliche Einmachgläser mit beispielsweise Pfirsichen, Kirschen und Zwetschgen aus dem eigenen Garten warten auf Verwendung in kreativen Desserts.



Das Hotel „Die Sonne Frankenberg“ liegt direkt am Marktplatz der nordhessischen Fachwerkstadt, in der Nähe des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Die kulinarische Vielfalt des Hotels spiegelt sich auch in den zwei weiteren Restaurants wider. In den SonneStuben, ausgezeichnet mit einem BiB-Gourmand, kommen anspruchsvolle, regionale Gerichte auf den Teller, während im Bistro Philippo mediterrane Köstlichkeiten serviert werden, außerdem gibt es eine Cocktailbar mit Kaminlounge.