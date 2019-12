Genusskomplizen in der Kleinmarkthalle

Die Kleinmarkthalle bekommt Zuwachs: Ab Januar eröffnet die Buchhandlung Genusskomplizen, die neben Büchern auch kulinarische Kleinigkeiten anbietet. Zudem startet die Diskussionsreihe „Tischgespräche“ mit Gästen aus Politik, Kultur und Wirtschaft.

„Wo Geist und Genuss zusammenfinden“: Der Westendverlag eröffnet im Januar eine kleine Buchhandlung an der Kleinmarkthalle mit dem Namen „Genusskomplizen“ und möchte seine Besucherinnen und Besucher nicht nur mit guten Büchern begeistern, sondern auch mit feinstem Olivenöl, Honig, Gewürzen und Wurst und Wein von Fritz und Franz Keller. „Wir werden alle Arten von Büchern anbieten, nicht nur zu Genussthemen“, erklärt Dominik Dewald, der im Westendverlag im Bereich Veranstaltungen und Lesungen zuständig ist.



Genusskomplizen soll aber nicht nur als Verkaufsstelle für Bücher und kulinarische Kleinigkeiten dienen, auch Veranstaltungen wie Lesungen, Buchpremieren, Diskussionsrunden und Kochkurse werden unter dem Namen „Tischgespräche“ regelmäßig in dem kleinen Geschäft stattfinden. „Wir haben Platz für ungefähr 40 bis 50 Gäste. Die Eintrittspreise stehen noch nicht für jede Veranstaltung fest, werden aber immer im einstelligen Bereich liegen“, sagt Dewald. Zudem werde Wein ausgeschenkt und kleine Snacks gereicht.



Bisher steht das Programm bis Juni fest, die Veranstaltungen für die zweite Jahreshälfte sind noch in Planung. Am 30. Januar prämiert die Reihe „Tischgespräche“ mit einer Buchprämiere von Jens Berger „Wer schützt die Welt vor den Finanzkonzernen?“. Im 13. Februar folgt Andrea Ypsilanti mit einem Diskussionsabend um das Thema „Was geht noch links?“ über die neugewählte SPD-Spitze. Am 12. März folgt dann der Genfer Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck. Er kocht und spricht dabei über „die neue Volkswirtschaft – Makroökonomie für Genießer“. Die Köche David Hörner und Franz Keller sprechen am 12. Mai von der modernen Entwicklung des Essens und dem Preisverfall von guter Ware.



Tischgespräche im Genusskomplizen, Altstadt, An der Kleinmarkthalle 7–9, Tel. 24 75 01822, Start immer ab 19 Uhr