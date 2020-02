Bei den Gastro Trend Awards traf sich am Montag, den 17. Februar das Who's Who der Frankfurter Gastro-Szene, um Auszeichnungen abzustauben. Gewonnen haben unter anderem die Pâtissière Somrutai Mekwichiancharoen und der Koch Jakkopo Euler.

Aufstrebende Jungtalente und Trendkonzepte wurden am Montagabend bei den Gastro Trend Awards 2020 prämiert. Die feierliche Gala im Gesellschaftshaus Palmengarten ging damit ins dritte Jahr. Rund 250 Gäste, darunter viele bekannte Gesichter aus Stadtgeschehen und Gastro-Branche, gaben sich ein Stelldichein.In vier Kategorien wurden Preise verliehen. Das Highlight, die Auszeichnung als Kochtalent des Jahres, zog sich wie ein roter Faden durch den Abend. Vier Köche buhlten um den Titel und servierten dem Publikum je einen Gang. Nicht nur die vierköpfige Jury, sondern auch die Zuschauer*innen hatten in dieser Kategorie eine Stimme. Nominiert für das Kochtalent des Jahres waren Patrick Neureuther (TnT), Jakkapong Euler (VaiVai), Markus Spott (Stanley Diamond) und Davidé Magrini (Backschaft). Die miserable Frauenquote setzte sich in der Besetzung der Jury fort: Sie bestand aus Bastian Fiebig (Genussakademie), Daniel Rebert (französischer Spitzen-Pâtissier), Robert Mangold (Gastronom) und Georgios Krokos (Vorjahresgewinner). Kochtalent wurde Jakkapong Euler, der als einziger mit einem veganen Gang ins Rennen ging und siegte.Die Frauenquote auf der Preisverleihung wurde durch die Nominierten in der Kategorie Pâtisserie-Talent zwar geringfügig gehoben, das fehlende Gleichgewicht aber nicht relativiert. Sakaewon Wongladon (Kempinski Gravenbruch) und Somrutai Mekwichiancharoen (Lafleur) kämpften um den Titel. Die Demi Chef de Pâtisserie Mekwichiancharoen konnte Publikum und Jury von ihrem Dessert überzeugen und holte den Sieg.Besser im Gleichgewicht als das Geschlechterverhältnis war jedoch die vegetarische, beziehungsweise vegane Quote. Im Rennen um die Auszeichnung für das beste Trendkonzept 2019/2020 waren ausschließlich Veggy-Lokale: Mehlwassersalz, Leuchtendroter, Plants & Cakes und Sunny Side Up. Die Jury entschied sich für den hippen Café-Bäckerei-Hybrid Mehlwassersalz. Das Bartalent des Jahres wurde Fabian Schmidt von der Bristol Bar. Er setzte sich gegen Dominik Brombeiß (The Parlour) und Jan Philip Lerysaht (Pearly Gates) durch.Traditionell verleiht die Initiative Gastronomie Frankfurt e. V. (IGF) die Gastro Trend Awards, in Zusammenarbeit mit der Kommunikations- und Eventagentur WAOH, der Genussakademie Frankfurt und unterstützt vom Wirtschaftsdezernat der Stadt Frankfurt am Main. Durch den Abend führte die Moderatorin Selma Üsük vom Hessischen Rundfunk. Wirtschaftsdezernent Markus Frank überreichte einige Awards.