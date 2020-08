Führungswechsel bei Steigenberger-Hotelkette

Thomas Willms, CEO der Steigenberger Hotels AG sowie der Deutschen Hospitality, verlässt die Unternehmensspitze mit Wirkung zum 30. September. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Erstmal übernimmt Chief Financial Officer Matthias Heck den Posten kommissarisch.

Rückzug in der Steigenberger Führungsriege: Seit dem 27. August steht fest, dass der CEO der Steigenberger Hotels AG und der Deutschen Hospitality, Thomas Willms, das Unternehmen verlässt: „Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, meinem geschätzten Kollegen Matthias Heck im Vorstand und insbesondere mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Deutschen Hospitality hatte ich in den vergangenen drei Jahren das Privileg, ein neues Kapitel in der Geschichte der Deutschen Hospitality zu schreiben“, kommentierte Willms seinen Abgang. „Meine Aufgabe ist nun erfüllt“, sagt er. Sein Vorhaben, aus den verschiedenen Marken des Hotelunternehmens eine „Markenfamilie“ zu machen, sieht Willms als erfolgreich abgeschlossen an, nun sei es an der Zeit, „dass ich mich neuen Aufgaben zuwende.“ Die Deutsche Hospitality wurde unter der Führung von Willms in diesem Jahr zum „WELT-Preisträger Unternehmensführung“ ernannt und für seine Innovationskraft ausgezeichnet.Während seiner Zeit als CEO habe er „verstanden, die Marken der Deutschen Hospitality zu führen und weiterzuentwickeln“, erklärt das Unternehmen. Willms kam vor drei Jahren zur Hotelkette, hatte dort zuerst die Stelle als COO inne und löste schließlich Puneet Chhatwal als CEO ab. Die Entscheidung über eine Nachfolge werde in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Kommissarisch wird vorerst Matthias Heck, CFO und Arbeitsdirektor des Unternehmens, die Geschäfte leiten. Seit Jahren ist Willms festes Jury-Mitglied des Branchenpreises „Hotelier des Jahres“, eine Auszeichnung, die jährlich von der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung (Aghz) verliehen wird.Die Steigenberger Hotels AG ist Teil der Hotelgruppe Deutsche Hospitality unter deren Dach sich insgesamt fünf Marken befinden, für die Willms verantwortlich zeichnete. Ende 2019 übernahm der chinesische Hotelkonzern Huazhu die Deutsche Hospitality. Eine Kaufsumme von etwa 700 Millionen Euro stand damals laut der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung im Raum.