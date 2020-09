Frischer Apfelsaft aus der Region

Seit dem meteorologischen Herbstbeginn gibt es ihn wieder und nur für kurze Zeit – den hessischen Süßer. Darunter versteht man eine alkoholfreie Apfelsaft-Spezialität, die es mit diesem Namen nur in Hessen gibt und nur zur Zeit der Apfelernte abgefüllt wird.

„Es ist wieder soweit“, stellt Matin Heil, Vorsitzender des Verbands der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien e. V., fest. Seit Herbstbeginn und der damit anstehenden Apfelernte gibt es wieder den frischen Apfelsaft aus der Region, auch Süßer genannt. Warum Süßer? „Nur in der Apfelwein-Region hat der frische Apfelsaft einer jeden neuen Saison auch einen eigenen Namen. Süßer wohl daher, da er sich in den Keltereien ja später meist auf dem Weg zu ‚saurem‘ Apfelwein macht“, erklärt Heil.



Da Süßer im Gegensatz zu traditionellem Apfelwein keinen Alkohol hat, ist er auch eine kindgerechte Alternative. Der naturtrübe Apfelsaft wird nur einmal im Jahr zur Erntezeit abgefüllt. In diesem Jahr rechnen die Verbandskelterer mit einer guten Ernte, da die Äpfel aufgrund des sonnigen Sommers einen besonders hohen Fruchtzuckeranteil und daher eine gute Qualität aufweisen. Der jetzige Marktstart des Kultgetränks solle vor allem junge Leute ansprechen, die man auf das alkoholfreie Produkt aufmerksam machen wolle, so Heil. In den letzten Jahren lässt sich eine größer werdende Begeisterung für das Thema Apfelwein und neue Produkte verzeichnen: „Kreative, neue Angebote wie Apfelschaumwein, sortenreine Apfelweine oder auch Apfelweinmischgetränke haben in den vergangenen Jahren an Popularität gewonnen“, resümiert Heil. Auch das immer stärker werdende Interesse an regionalen und saisonalen Lebensmitteln solle damit bedient werden.



Im Gegensatz zu herkömmlichen Apfelsäften aus dem Supermarkt, die durch Filtration und Erhitzung länger haltbar gemacht werden, ist Süßer ein echtes Frischeprodukt: lässt man ihn lang genug stehen, gärt er und wird so zum alkoholhaltigen Rauscher. Ein Vorgang, den man auch vom Federweißen kennt. Im Handel und in Apfelweinwirtschaften ist Süßer ab jetzt erhältlich. Also schnell auf die Socken machen, bevor aus dem Süßen bereits Rauscher geworden ist.