Frankfurter Sternekoch feiert Jubiläum

Carmelo Greco kann auf zehn erfolgreiche Jahre am Standort im Ziegelhüttenweg zurückblicken – mit einem besonderen Jubiläumsmenü können seine Gäste ab kommender Woche mitfeiern.

„Cramelo Grande“ titelte das GenussMAGAZIN in seiner letzten Ausgabe kurz vor dem Lockdown. Unangefochten steht der Wahlfrankfurter aus dem Piemont an der Spitze der italienischen Haute Cuisine in Deutschland und bereits seit 30 Jahren am Herd. Wenn Carmelo jetzt sein zehnjähriges Restaurant-Jubiläum feiert, dann bezieht sich das nur auf den Standort in Sachsenhausen: Hier hat er mit sechs Mitarbeitern in der Küche begonnen und seinen Küchenstil stetig perfektioniert.



„Heute sind wir mit nur 3,5 Personen in der Küche besser als vor zehn Jahren“, resümiert Carmelo. Den Lockdown hat er letztlich genutzt, um in seinem klassisch, aber sehr edel eingerichteten Restaurant ein wenig umzubauen. Er braucht keine weißen Tischdecken, ebenso keinen aufwendigen Schnickschnack als Dekoration. Dafür punktet er lieber mit einer großzügigen Terrasse und übertrifft sich immer wieder mit vertrauten, aber völlig neu interpretierten Gerichten.



So stehen im Jubiläumsmenü Rindertatar und Carpaccio, aber auch selbstgemachte Pasta, Fisch und Fleisch sowie schwarzer und weißer Trüffel dürfen nicht fehlen. Besonders die Dolci sind immer wieder eine Herausforderung für Carmelos Perfektionismus: Hinter schlichter Valrhona-Schokolade versteckt sich eine Kreation aus weicher Mousse in knuspriger Schokohülle. Last but not least sollte man unbedingt seine Panna cotta probieren – nie war die so gut wie hier.



Das komplette Jubiläumsmenü (Fünf Gänge) gibt es für etwas über 90 Euro und eine entsprechende Weinbegleitung (Aperitif, 2 Weine, Digestiv) kann man für 45 Euro dazubestellen – aber nur für kurze Zeit!