Fizzz Trendguide 2020

In einem „Trendguide 2020“ verzeichnet das Gastro-Magazin Fizzz deutschlandweit zehn hippe Läden, die 2019 Akzente gesetzt haben, darunter: drei Frankfurter Konzepte. Neben Leuchtendroter und Das Herz von Frankfurt sorgt der dritte Kandidat für Verwunderung.

In seiner frisch erschienenen Januar-Ausgabe präsentiert das Gastro-Kultur-Magazin Fizzz eine Top 10 der Trendgastronomie. Mit vier Nennungen ganz vorne dabei ist – wenig überraschend – die Landeshauptstadt Berlin. Streng genommen ist das in der Liste vertretene Joseph jedoch auch Frankfurt-inspiriert, denn die Ardinast-Brüder und der israelische Spitzenkoch Yossi Elad aus dem Bar Shuka haben das betreibende Ehepaar des Joseph, Mirit und Ariel Schiff, kulinarisch beraten. Wäre das Bar Shuka nicht bereits im Oktober 2018 eröffnet worden, dann hätte es also vermutlich getrost ebenfalls auf der Liste landen können.



Weitere Berliner Konzepte, die die Trend-Liste der Fizzz kennt, sind das „erste vegetarische Cocktail-Bistro Deutschlands“ Bonvivant, das Three-in-one-Konzept Paolo Pinkel und das Zero-Waste-Restaurant Frea. Aus Frankfurt vertretene Restaurants sind das Leuchtendroter, das „ein Befreiungsschlag aus dem Korsett der Schickeria-Küche mit viel Herz und noch mehr Schnaps“ sein möchte und „Das Herz von Frankfurt“ – die grüne Café-Oase der Zeleke-Brüder.



In gehörig schiefem Vergleich dazu reiht sich das „sander“ in die Liste ein. Die in der Restaurant-Etage des MyZeil, Foodtopia, eröffnete Systemgastronomie entspringt dem Catering-Unternehmen Sander. Dahinter verbirgt sich ein Ganztageskonzept, das gleichzeitig „Showroom“ für die Firma sein soll. Erstaunliche Listung, denn unsere Testerinnen und Tester haben ein eher mittelmäßiges Urteil gefällt.



Komplettiert wird die Top 10 der Trend Locations in Fizzz mit Cantine Souvlaki Bar (Dortmund), Qomo (Düsseldorf) und The Dining Room (Hamburg).