Eröffnung Taphouse Frankfurt

Die Frankfurter Bierszene erhält Zuwachs im Westend: Ende September eröffnete das Taphouse Frankfurt in der Mendelssohnstraße, das gleichzeitig Bar, Restaurant und Bier-Shop ist.

Frankfurt ist nicht nur für seine Liebe zu Apfelwein und seine Vielzahl an Apfelwein-Kneipen bekannt. Das Kulturgut Bier spielt in der hiesigen Gastro-Landschaft seit jeher eine große Rolle, gibt es doch in und um Frankfurt einige kleine und größere Brauereien, die die Region kulturell prägen. Die Szene freut sich nun über einen Neuzugang: Das Taphouse Frankfurt ist neben Bar und Restaurant auch Bier-Shop und Onlinehandel – nicht unwichtig in Zeiten des Lockdowns.



Eröffnet wurde der Laden von Kiran Kumar Nanduri und seinen Partnern Deepak Tandon und Pradeep Mathapati. Die drei stammen aus Indien, sind jedoch seit über sechs Jahren in Deutschland sesshaft. Außergewöhnlich ist neben dem Zeitpunkt der Eröffnung mitten in der Pandemie auch der Backround der Unternehmer, die allesamt aus der IT-Branche stammen und bisher keine gastronomische Erfahrung haben. „Unser Wunsch war es, etwas Neues zu machen und nicht dem Klischee folgend ein indisches Restaurant zu eröffnen. Da wir alle passionierte Biertrinker sind, hat das gepasst“, erzählt Nanduri mit einem Augenzwinkern.



Auf die Qualität der Biere und solides Handwerk komme es aber ebenso an: „Wir lieben handgemachtes Bier und eine große Auswahl an verschiedenen Sorten.“ So sei für jeden Geschmack etwas dabei – vom Hellen, Pils und Hefeweizen über Pale Ale und Lager bis hin zu ausgefallenen Fruit Sour Ales. Schnell kam auch der Wunsch auf, mit lokalen Brauereien aus der Region zusammenzuarbeiten, diesen eine „Plattform zu bieten“ und die Gemeinschaft zu unterstützen: „Wir arbeiten mit einer Reihe von kleineren Läden im Westend zusammen. Das Brot, das wir anbieten, stammt beispielsweise von der Bäckerei Liebesbrot, ebenfalls aus der Mendelssohnstraße“, erklärt Nanduri. Man wolle sich damit in die bereits bestehende Gastro-Gemeinschaft im Westend eingliedern.



Um das Konzept rund um das Taphouse zu verwirklichen, begannen Nanduri und seine Partner vor über einem Jahr mit den Planungen, coronabedingt verzögerte sich die Eröffnung jedoch. Das Taphouse Frankfurt ist neben dem Taphouse München das zweite von der Craft-Beer-Brauerei Camba Bavaria lizensierte Taphouse Deutschlands. Camba Bavaria aus dem Chiemgau hat zwölf internationale, sechs traditionelle sowie einige limitierte und saisonale Biersorten im Sortiment.



Im Shop im Westend finden sich jedoch nicht nur deutsche Biervarianten: Insgesamt werden 20 verschiedene Fassbiere und 60 Flaschenbiere angeboten. Diese stammen neben Deutschland aus Belgien, den Niederlanden, England, Schweden und den USA. Man sei also passend zum kosmopolitischen Charakter Frankfurts international aufgestellt, meint Nanduri. Nach Corona plant man, verschiedene Tastings und Bier-Seminare im Shop sowie Thementage anzubieten, an denen man die Bierkunst unterschiedlicher Länder mit dazu passendem Essensangebot in den Fokus stellt. Dies ist jedoch unter dem jetzigen, strengen Corona-Hygienekonzept und angesichts steigender Infektionszahlen noch Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, die hoffentlich bald in die Tat umgesetzt werden kann.



Taphouse Frankfurt, Westend, Mendelssohnstraße 51, Tel. 069/60660989, Di-Fr 17-22 Uhr, Sa/So 12-22 Uhr, Mo Ruhetag