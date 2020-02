El Barrio Gasthaus eröffnet

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Open House wird es im Museum Angewandte Kunst ein umfangreiches Abendprogramm geben. Für die Kulinarik sorgt das temporäre Gasthaus von Emma-Metzler-Chef Anton de Bruyn.

Anlässlich der Ausstellung Ingrid Godon. Ich wünschte und der Veranstaltungsreihe Open House findet in dem Zeitraum vom 26. Februar bis zum 15. März im Museum Angewandte Kunst ein vielseitiges Abendprogramm statt. Neben Konzerten, Performances und Workshops gibt es auch kulinarische Events in den Museumsräumen: Emma-Metzler-Chef Anton de Bruyn wird das temporäre El Barrio Gasthaus aufschlagen. Dabei handelt es sich um eine Installation, die aus zwei konzentrischen Kreisen besteht. Während im inneren Ring die Küche installiert ist, werden die Gäste an der großen runden Tafel des Außenkreises sitzen.Frei nach dem Motto „näher zu Küche geht es nicht“ sollen mit dieser interaktiven Restaurant-Architektur nicht nur Einblicke in die Arbeit der Köche gewährt werden, sondern es kann auch ein direkter Austausch mit den Gästen stattfinden.Für das Dinner sind drei Termine festgelegt, neben de Bruyn werden zwei weitere Köche am Herd stehen: Den Anfang macht am 27. Februar Dennis Aukili, der in Frankfurt an dem Restaurant Chairs sowie an der Sauerteig-Bäckerei mehlwassersalz beteiligt ist. Am 4. März folgt Paul Schmiel vom Mainzer Pankratiushof. Am 11. März steht dann Anton de Bruyn selbst hinter dem Herd.Die Gäste erwartet an allen drei Terminen ein Acht-Gänge-Menü (89€), dazu ist eine passende Weinbegleitung durch die Weinhandlung Cool Climate (49€) möglich. Tickets gibt es online unter: www.emmametzler.de