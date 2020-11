Der Bundesverband der Systemgastronomie e. V. und Pepsi Deutschland haben unter dem Hashtag #DeutschlandBestellt eine Online-Aktion gestartet, um die Kundschaft zu mobilisieren, Liefer- und To-go-Angebote vermehrt in Anspruch zu nehmen.

Bereits der erste Lockdown zu Jahresbeginn hat die Gastronomie vor große Herausforderungen gestellt. Der seit Anfang November in Kraft getretene zweite Lockdown verschärft deren finanzielle Situation nun ein weiteres Mal und viele stehen seither vor der Existenzfrage. Der To-go- und Liefer-Betrieb von Essen ist nun wieder die einzig mögliche Einnahmequelle, auf welche die Betriebe angewiesen sind. Um Unterstützung zu signalisieren, hat jetzt der Bundesverband der Systemgastronomie e. V. (BdS) und PepsiCo Deutschland eine Aktion unter dem Namen #DeutschlandBestellt gestartet, die dazu aufruft, der Gastronomie zu helfen und den Lieblingsrestaurants auch während des Lockdowns die Treue zu halten.



Andrea Belegante, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Systemgastronomie e. V., sagt: „Gerade in Krisenzeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir alle zusammenstehen und jeder von uns einen Beitrag leistet, um die Gastronomen in dieser prekären Situation zu unterstützen.“ Jetzt sei es vor allem von Bedeutung, die Zukunft der Branche und die kulinarische Vielfalt hierzulande auch nach dem Lockdown zu sichern.



„Wir rufen jede und jeden auf, sich der Aktion #DeutschlandBestellt anzuschließen, Mahlzeiten zu bestellen und darüber zu sprechen, um auch künftig Restaurants in dieser Vielfalt besuchen zu können“, so Torben Nielsen, General Manager PepsiCo DACH.



Doch wie kann man explizit mitmachen und unterstützen? Zunächst ist das Teilen der Aktion auf den sozialen Plattformen wichtig, um Aufmerksamkeit zu generieren. Hierzu kann man einen Schnappschuss des bestellten Essens unter Verwendung des Hashtags #DeutschlandBestellt auf Facebook, Instagram oder Twitter posten. Als Gastronom*in hat man ebenfalls die Möglichkeit, seine Gäste auf den eigenen Plattformen, Homepage oder Social-Media-Kanälen dazu aufzurufen, an der Aktion teilzunehmen und aktiv zu werden. Umso häufiger die Aktion geteilt werde, desto mehr Synergieeffekte ließen sich damit erzielen – jede einzelne Order und Verwendung des Hashtags zählt, so Belegante.