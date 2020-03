DIY IN CORONA-ZEITEN

Egal, ob zum Frühstück oder im Laufe des Tages, irgendwann verfällt ihnen jeder: Süße Brotaufstriche. Wie sich gesunde Alternativen ganz einfach zu Hause herstellen lassen, verraten wir am vierten Tag unserer Reihe.

Im Supermarkt ist es schwierig einen süßen Brotaufstrich zu finden, der nicht zum Großteil aus raffiniertem Zucker und einer Menge an Emulgatoren besteht. Die folgenden Rezeptideen stellen Alternativen für Gaumen und Gewissen dar. Mit ihnen werden die Brötchen und Croissants des nächsten Frühstücks bestimmt gerne angeschmiert, mal fruchtig frisch, mal cremig süß. Merke: Da kein Zucker in den Aufstrichen enthalten ist, fehlt die konservierende Wirkung des Süßungsmittels.





Rezepte



Nuss Nougat Creme

Zutaten für 2 Gläser

300 g Datteln (entsteint und eingeweicht)

150 ml Wasser

100 g Haselnüsse (eingeweicht, für intensiveres Aroma vorher anrösten)

4 EL Kakaopulver (bei Bedarf gerne mehr)

1 TL gemahlene Vanille

1 EL Kokosöl (optional)



Anleitung

Wasser und abgetropfte Haselnüsse mit dem Mixer (auf höchster Stufe) zu einer Haselnussmilch verarbeiten. Anschließend abgetropfte Datteln und restliche Zutaten hinzugeben und erneut auf höchster Stufe mixen, bis eine gleichmäßige, cremige Konsistenz entsteht. Bei Bedarf noch etwas Flüssigkeit hinzugeben. Die Schokoladencreme in ein ausgekochtes Glas füllen, luftdicht verschließen und im Kühlschrank lagern. Innerhalb von 1 Woche aufbrauchen.





Marmelade

Zutaten für 2-3 Gläser

500g frische Erdbeeren oder beliebige Früchte

15 Datteln

10g Apfelpektin

etwas Zitronensaft

Zum zusätzlichen Süßen: Fruchtdicksaft, Honig, Ahornsirup oder Agavendicksaft, Menge je nach Geschmack



Anleitung

Früchte oder Beeren waschen, klein schneiden und in einen Topf geben. Datteln zerkleinern und gemeinsam mit etwas Zitronensaft unter die Erdbeeren mischen. Anschließend Früchte solange pürieren, bis ein Mus entsteht. Wenn die Marmelade stückig werden soll, einfach am Ende noch ein paar geschnittene Früchte hinzugeben und untermischen. Fruchtmus 5-10 Minuten aufkochen lassen. Währenddessen Marmelade nach Belieben süßen oder mit frischer Vanille, etwas Zimt und ähnlichem variieren. Dann das Apfelpektin in das kochende Fruchtmus und eine weitere Minute kochen. Topf vom Herd nehmen und Marmelade in Einweggläser füllen. Das Pektin geliert erst, wenn es kalt wird. Die Marmelade ist 1-2 Wochen im Kühlschrank haltbar. Pektin besteht aus getrockneten Apfelresten und Zitrone. Das vegane Geliermittel besteht nur aus Früchten und passt deshalb perfekt zur Marmelade.





Erdnussbutter

Zutaten für 1 Glas

200 g ungesalzene Erdnüsse

1-2 EL neutrales Öl

1 Prise Salz

1 EL Süßungsmittel wie Honig (optional)

Gewürze wie Zimt, Kakao, Chili (optional)

Anleitung

Die Erdnüsse rösten. Die Nüsse in einen Mixer geben. Zwischendurch die Masse zusammenkratzen, sonst bleibt das Mus an den Seiten kleben. Anschließend Öl, Salz und die gewünschten Süßungsmittel und Gewürze dazu geben und vermengen.