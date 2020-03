Cider World in den August verschoben

Die Corona-Pandemie führt landauf, landab zu Veranstaltungsabsagen. Für Apfelwein-Fans gibt es derweil einen Hoffnungsschimmer: Die Cider World konnte in den August verlegt werden.

Nachdem sich die Ereignisse überschlagen haben, hat das Team der Frankfurter Apfelweinmesse Cider World mit Hochdruck an einer Verlegung gearbeitet. Am Montag, den 16. März gab es weißen Rauch über der Cider-World-Zentrale in Niederursel. Statt wie ursprünglich geplant im April, soll die Cider World jetzt am 15. und 16. August stattfinden. „Wir sind heilfroh, dass unser Partner Gesellschaftshaus Palmengarten mit Geschäftsführer Robert Mangold an der Spitze, schnell und unkompliziert mit einem neuen Termin zur Stelle war.“ So Michael Stöckl und Christine Isensee-Kiesau.



Ebenfalls verschoben wird die CiderWeek, die im Vorfeld der Apfelweinmesse im ganzen Stadtgebiet laufen sollte. Vom 6. bis 14. August finden dann zahlreiche Veranstaltungen rund um Cider, Apfelwein & Co. statt. Wie in den letzten Jahren liegt auch 2020 das Augenmerk der Messe auf der Veredelung von Streuobst. So ist erstmalig der Verein Hochstamm Deutschland e.V. mit von der Partie. Am Stand dieses Vereins werden kleinste Manufakturen vorgestellt, die sich zusammen mit tausenden Unterstützerinnen und Unterstützern um den Eintrag der Streuobstflächen ins UNESCO Weltkulturerbe bemühen.



Ehrengast ist in diesem Jahr das Baskenland, eine der ältesten Apfelweinregionen Europas. Die dort produzierten traditionellen Sidras, auf Baskisch Sagardoa, werden von zahlreichen Produzenten auf der CiderWorld’20 Frankfurter Apfelweinmesse präsentiert. Darüber hinaus werden auch feine Schaumweine und Dessertweine vorgestellt.



Cider World'20, 15 & 16 August, Westend, Palmengarten Gesellschaftshaus