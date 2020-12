Chez Vivi-Pop-up-Store

Ein heißer Kaffee, dazu ein dampfend süßes Crêpe – was braucht man mehr, um in Weihnachtsstimmung zu verfallen? Im Pop-up-Store Chez Vivi in der Fahrgasse 9 gibt es noch bis Weihnachten süße und herzhafte bretonische Leckereien in den Räumen der Holy Cross Brewing Society.

Die Corona-Pandemie stellt den Einfallsreichtum der Gatronomen:innen hart auf die Probe. Nicht nur Liefer- und Take-away-Angebote müssen, wenn überhaupt möglich, neu entwickelt werden und einige setzen gar auf völlige Neuausrichtung. Klar ist, dass in der jetzigen Zeit kreative Lösungen gefunden werden müssen um das Überleben der Gastro-Szene zu sichern. Pop-up-Konzepte haben während der Pandemie förmlich einen Trend ausgelöst, denn durch die zeitlich begrenzte Nutzung einer Location lassen sich Kosten gut kalkulieren und Neuerungen flexibel erproben.



Chez Vivi ist eine mobile Crêperie, die vor Corona auf Messen und Stadtevents wie dem Weihnachtsmarkt, dem Freiluftkino oder bei privaten Hochzeiten anzutreffen war. Alles Veranstaltungen, die in diesem Jahr coronabedingt so gut wie nicht stattfinden. „Als neben anderen Veranstaltungen jetzt auch der Alt-Sachsenhausener Weihnachtsmarkt dieses Jahr abgesagt wurde, auf dem ich traditionell einen Stand hatte, musste ich mir etwas einfallen lassen. Das kam aus einer Überlebensreaktion heraus “, erklärt die Inhaberin Virginie Dorso.



Seit Kurzem betreibt Dorso, die aus der Bretagne stammt und seit 25 Jahren in Frankfurt lebt, einen Pop-up-Store in einem Raum der Holy Cross Brewing Society, in der sonst Barista-Workshops stattfinden. Der Kontakt zum Coffeeshop, der gleichzeitig Rösterei ist, war bereits vorher gegeben: „Ich hatte die letzten vier Jahre einen kleinen Stand mit einem Zelt vor der Holy Cross Brewing Society, wo ich meine Crêpes und Galettes verkaufte. Daher kannte ich das Team und da der Workshop-Raum leer stand, führte eins zum anderen“, erzählt Dorso.



In der Fahrgasse 9 bietet Virginie Dorso jetzt bis Weihnachten immer freitags bis sonntags von 10 – 17 Uhr ihre bretonischen Crêpes – Galettes, die herzhafte Crêpes-Variante aus Buchweizen – und andere bretonische Leckereien wie Caramel au beurre salé maison an. „Mein Wunsch war es, ein Stück Heimat hierher nach Frankfurt zu holen“, sagt Dorso. Ganz verzichten müssen die Frankfurter auf ihren geliebten Weihnachtscrêpe also nicht.



Für City-Card-Inhaber gibt es ebenfalls ein Schmankerl: Beim Kauf eines herzhaften Galettes gibt es die süße Crêpes-Variante gratis dazu!



Chez Vivi Pop-up-Store, Altstadt, Fahrgasse 9, Fr –So 10-17 Uhr, Tel. 0178/4103264