Am 29. Februar feiert der Höerhof in Idstein 400 Jahre Geschichte. Im prächtig geschmückten Fachwerkhaus sollen Live Musik, ein Theater ohne Bühne und Weinstände zum Staunen und Schlemmen einladen. Auch was in Zukunft mit diesem altehrwürdigen Bau geschieht, wird verraten.

Der Höerhof hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Denn bereits mehrfach wandelte sich das Haus unter seinen drei Besitzerinnen und Besitzern. Seinen Namen verdankt es Heinrich Höer, dem Baumeister, der sich am Idsteiner Schloss orientierte. Auch deshalb nennen die Idsteiner den Bau „das Schlösschen“. Nach Höer lebte die Familie des Malers Ernst Töpfer 100 Jahre lang hier. 1990 erwarb die Familie Schlüchter das sanierungsbedürfte Haus und verwandelte es in einen Hotel- und Restaurantbetrieb. Heute führt die Tochter der Schlüchters Hotel und Gasthaus. Sabine Kogge möchte im Jubiläumsjahr auf regionale Küche und eine Reihe von Jazz-Konzerten setzen.



Der runde Geburtstag des Höerhofs wird am 29. Februar gefeiert. Von 10 bis 16 Uhr werden Geschichten über den Höerhof zum Besten gegeben. Auch die ehemalige Hausherrin und frühere Bewohner streifen durch die Flure und teilen ihre Erinnerungen aus vergangenen Zeiten mit den Gästen. Außerdem berichten Architekten von den Plänen eines Anbaus. Im Speisezimmer treffen die Gäste auf Winzer und Winzerinnen, Erzeugerinnen und Erzeuger.



Ab 16 Uhr soll vom Keller bis unters Dach gefeiert werden. Dabei gibt es für 135 Euro Live-Musik, Wein und kulinarische Köstlichkeiten, sowie eine besondere Form des Theaters, bei der sich die Schauspielerinnen und Schauspieler im Publikum befinden. Die Gäste können auch etwas Gutes tun: Bei einer „Silent Auction“ können unterschiedliche Produkte ersteigert werden. Der Erlös kommt der Flüchtlingshilfe Idstein zugute.



400 Jahre Höerhof, 29. Februar, 10-open end, Idstein im Taunus, Obergasse 26