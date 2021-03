Neues aus der Genussakademie

Vier Gänge wie im Restaurant - nur zu Hause. Die Genussakademie startet nächste Woche ein neues kulinarisches Eventprogramm mit Kochboxen für ambitionierte Hobby-Köche .

Kochboxen für zu Hause sind gefragter als jemals zuvor. Selbst Sternerestaurants setzen auf die kulinarischen Baukästen für ambitionierte Hobby-Köche und all diejenigen, die auch in Pandemiezeiten nicht auf lukullische Genüsse verzichten möchten. Nach Video-Kochschulkursen, digitalen Verköstigungen und online Champagner-Seminaren hat nun auch die Genussakademie das Konzept Kochboxen für sich entdeckt.Die üppig bestückten Boxen beinhalten alle benötigten Zutaten für ein Vier-Gänge-Menü für zwei Personen und eine detailliert bebilderte Anleitung. In guter Kochkurstradition der Genussakademie haben Akademie-Küchenchef Pascal Scheel und sein Team das ein oder andere schon mal vorbereitet. Aber nur das, was ansonsten den Zeitrahmen sprengen würde, wie ein kräftiger Jus oder eine Dessertcreme. Der Rest muss selbst gewaschen, geschält, geschnipselt und tourniert werden.Die Boxen können ab sofort online für nächste Woche vorbestellt werden und je nach Bestellung freitags oder samstags in der Genussakademie in der Ludwigstraße abgeholt werden. Den Genuss-in-a-Box für zwei Personen gibt es für 79 Euro. Die ersten zehn Bestellungen erhalten eine Falsche Wein gratis dazu.Kochbox-Menü 19./20.3: Confiertes Lachsfilet mit knackigem Kohlrabi, Granny Smith und Trauben in Zitronen-Sauerrahm-Marinade dazu Baby Leaf * Tomaten-Basilikum-Risotto mit grünem Spargel und Burrata * Brust vom Perlhuhn mit aromatischem Safran-Jus, saisonalem Wurzelgemüse und würzigem Petersilienwurzel-Püree * Bayrisch Creme mit Erdbeeren