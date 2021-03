Mosbachs’s in Langen ist Geschichte

Das Restaurant Mosbach’s in Langen hat am 1. März seine Pforten geschlossen. Das gemütliche Lokal im Fachwerkhaus auf der Vierhäusergasse war eine Institution in Sachen elsässische Küche.

Flammkuchen, Crêpes und Riesling-Sauerkraut – die schmackhaften Klassiker der elsässischen Küche sind auch in Frankfurt und Umgebung beliebt. Das Mosbach’s in Langen war lange Zeit eine Institution für eben diese Küche und belegte in FRANKFURT GEHT AUS! regelmäßig Top-Plätze in der Kategorie Frankreich – Bistros und Brasserien. Seit 2011 zelebrierte der gebürtige Elsässer Dominique Mosbach zusammen mit seinem Bruder Guy in Langen die Speisen seiner Heimat. Bekannt war das hübsche Fachwerkhaus im Ortskern von Langen vor allem für seine feinen, aber unkomplizierten Tagesgerichte und Wein aus dem familieneigenen Weingut.



Ein Besuch bei Mosbach’s fühlte sich stets wie ein Ausflug in die regionale Vielfalt des Elsass an. Jetzt wurde bekannt, dass das Lokal seit dem 1. März seine Türen geschlossen hat. Auf der Restaurant-Homepage sowie über Social Media verabschieden sich die zwei frankophonen Brüder bereits von ihren Gästen mit den Worten: „Chers Amis, mit der Schließung unseres Restaurants in Langen zum 1. März 2021 möchten wir uns für Ihre jahrelange Treue und viele gemeinsame unvergessliche Abende bedanken. Aus vielen Gästen wurden Freunde und nach 40 Jahren mit Ihnen fällt es uns nicht leicht, ‚Au revoir‘ zu sagen. Es war uns über all die Jahre eine Herzensangelegenheit, Sie als Gäste zu beglücken.“



Bleibt die Frage, ob die Brüder Mosbach – kulinarisch gesehen – etwas Neues geplant haben? In ihren Abschiedsworten deuten sie nämlich an: „Selbstverständlich werden wir Sie über unsere zukünftigen Pläne informieren und hoffen, Sie an anderer Stelle als Gäste bald wieder zu begrüßen.“ Nach einem Abschied für immer klingt das erfreulicherweise nicht. Über die weiteren Entwicklungen hält Sie die Redaktion auf dem Laufenden.