Wiedereröffnung der Gastronomie im Mai

Die Wirtschaftsminister des Bundes und der Länder haben sich auf einen Zeitkorridor geeinigt, in dem Restaurants wieder öffnen dürfen: vom 9. bis zum 22. Mai. Erste Länder haben schon konkrete Pläne vorgelegt.

Wie dpa berichtet, haben die Wirtschaftsminister der Länder gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstagabend die bundesweite Wiedereröffnung des Gastgewerbes beschlossen. Für Hotels ist eine Öffnung bis Ende Mai angepeilt. Die Restaurants sollen stufenweise den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Erste Bundesländer haben dazu bereits konkrete Pläne vorgelegt. Wann und wie die Restaurants in Hessen wieder öffnen dürfen, ist noch nicht bekannt. Eine Anfrage an das hessische Wirtschaftsministerium blieb bisher unbeantwortet



Eines der wenigen Länder, die schon konkrete Pläne bekannt gegeben haben, ist Niedersachsen. Dort dürfen die Wirtinnen und Wirte bereits ab kommenden Montag, 11. Mai, wieder aufsperren. Restaurants, Gaststätten und Biergärten sollen dann mit maximal der Hälfte der Plätze öffnen können, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Spontan irgendwo einkehren ist aber erstmal auch in Niedersachsen nicht möglich. Um den Publikumsstrom besser kontrollieren zu können, hat Althusmann erstmal eine Reservierungspflicht verhängt.



Bayern geht hingegen stufenweise vor. Ab dem 18. Mai dürfen dort die Biergärten wieder öffnen – allerdings nur bis 20 Uhr. Ab 25. Mai geht es dann auch für die restlichen Lokale wieder los. Mit einer baldigen Rückkehr der Normalität ist aber auch in Bayern nicht zu rechnen. Dort gilt dann nämlich erstmal eine Maskenpflicht für Küchenpersonal und Kellner. Sogar Gäste müssen, wenn sie nicht an ihrem Tisch sitzen, in den Restaurants eine Maske tragen.