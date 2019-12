Wechsel im Frankfurter Hauptbahnhof

In der Bahnhofshalle des Hauptbahnhofs gingen über mehrere Jahre hinweg Fischbrötchen, Krabbensalat & Co. über die Ladentheke von Gosch Sylt. Kürzlich zog die norddeutsche Kette aus und macht nun Platz für „Ahoi by Steffen Henssler“.

Jahrelang versorgte Gosch Sylt aus einem Kubus vor den Gleisen des Frankfurter Hauptbahnhofs Passantinnen und Passanten mit Fisch und Seafood. Der würfelförmige Flachbau war zu zwei Seiten geöffnet. Gen Süden gab es Snacks wie Fischbrötchen, gen Norden warme Gerichte wie gegrillter Fisch mit Bratkartoffeln. Doch der Grill von Gosch Sylt ist seit Ende Oktober aus. Leiter der Gosch LFG GmbH, Rüdiger Brochonski sagt: „Unser Gosch im Frankfurter Hauptbahnhof ist nach einer langen, schönen und erfolgreichen Zeit nun geschlossen, da der Lizenzvertrag für dieses Objekt ausgelaufen ist. Auf dieser Fläche wurde durch die DB Station & Service, nach vielen Jahren nun ein anderes und neues Konzept gewünscht. Da der Schwerpunkt unserer Expansionspläne derzeit mehr an der Nord- und Ostsee liegt, ist noch kein neuer Standort in Frankfurt geplant“.



Eine um den Bau gespannte Plane kündigt an, was folgen wird: ein Ableger des „Ahoi by Steffen Henssler“. Für Fisch-Fans dürfte sich daher im Hauptbahnhof nicht viel verändern. „Ahoi by Steffen Henssler“ ist das Restaurant von Steffen Henssler und seinem Bruder Peter. Der beliebte Fernsehkoch ist bisher verantwortlich für die Restaurants „Henssler Henssler“ und „Ono“. Mit dem Familienprojekt „Ahoi by Steffen Henssler“ möchte er jedoch etwas bieten, das sich von den anderen Konzepten unterscheidet. Schnell, gut und schmackhaft solle es sein, verriet er der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung. Auf der Webseite des Restaurants ist zu lesen, dass „von Fritten über Burger bis hin zu Sushi alles, was das Herz begehrt“ angeboten werde, „natürlich immer mit dem typischen Henssler-Touch“, versprechen die Macher. Wie der Name vermuten lässt, stehen jedoch Fisch und Seafood im Mittelpunkt.



Das Stammhaus von Ahoi by Steffen Henssler befindet sich in Hamburg. Es wurde Anfang 2017 in den Räumlichkeiten einer traditionsreichen Fischbraterei eröffnet. Aktuell soll Ende November ein Ableger auf einer kleinen Halbinsel in Travemünde, nahe Lübeck, eröffnen. Wann es in der Frankfurter Dependence losgeht, ist noch nicht klar. Anfang Dezember soll es dazu weitere Informationen geben.



Ahoi by Steffen Henssler, Gallus, Im Hauptbahnhof