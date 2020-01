Uppergreen im Bahnhofsviertel

Wenn es um eine Mahlzeit zum Mitnehmen geht, steht der Döner weit oben auf der Beliebtheitsskala in Deutschland. Egal ob im Fladenbrot oder eingerollt als Lahmacun oder Dürüm. Im Bahnhofsviertel wird er nun in einer neuen Version serviert.

Ob Poké Bowl, Bubble Tea oder Pastrami, im Bahnhofsviertel wird so manch Trend-Food serviert. Nun hat mit Uppergreen ein neuer Kebab-Laden eröffnet. Und der setzt auf eine neue Version des beliebten Fast Foods. Dahinter steckt die Selbstbedienungs-Backwaren-Kette Backfactory.



Seit dem 9. Januar hat das Uppergreen direkt gegenüber vom Hauptbahnhof in der Kaiserstaße 81 eröffnet, wo es sich nach dem Shop-in-Shop-Prinzip die Ladenfläche mit der Backfactory teilt. Durch den Holzfußboden, die florale Mustertapete sowie die hellen Möbel hebt sich das neue Konzept optisch von der Backwaren-Filiale ab. Dazu gibt auf den 80 Quadratmetern rund 30 Sitzplätze. Über den Bedientresen können die Gäste „eine Tüte Glück“ bestellen. So nennen die Betreiber ihre Version des Kebabs, der in Fladenbrot eingerollt und als Tüte serviert wird.



Dabei wird Geflügel- und Kalbfleisch oder Falafel mit Saucen und Toppings wie Granatapfelkernen, Datteln, Kresse oder karamellisierten Walnüssen kombiniert. Dies gibt es in bereits fertigen Kombinationen oder kann selbst zusammengestellt werden. Beilagen wie Süßkartoffelpommes oder Wedges sollen das Sortiment ergänzen.



Für dieses Jahr sind bereits weitere Eröffnungen von Uppergreen denkbar, sagt Peter Gabler, Geschäftsführer von Back-Factory. „Geplant sind neben weiteren Shop-in-Shop-Standorten auch Stand-Alone-Stores in 1A-Lage, zum Beispiel in Fußgängerzonen und hochfrequenten Verkehrsknotenpunkten.“



Uppergreen, Bahnhofsviertel, Kaiserstaße 81, Mo–Do 11-21, Fr/Sa 11-23, So 11-20 Uhr