Trattoria Promis wird zu Isoletta Promis

Nachdem die ehemaligen Besitzer Saro und Letizia Martinetti-Barbagallo die Trattoria Promis schließen mussten, hat das Team des Edel-Italieners Isoletta aus dem Frankfurter Westend nun das Ruder übernommen. Und was machen die Barbagallos jetzt?

Trattoria Promis-Fans dürfen sich freuen, denn das beliebte Restaurant wird von neuen Inhabern weitergeführt. Seit dem 1. Februar läuft der Betrieb unter der Leitung der Cavallos, denen seit 30 Jahren das Restaurant Isoletta gehört.



„Der Hausbesitzer und ich sind alte Bekannte, er ist Stammgast in der Isoletta und hat mir die Räumlichkeiten angeboten“, sagt der neue Besitzer und Koch Mario Cavallo. „Außerdem ist die Lage in Sachsenhausen toll“, ergänzt er. Die vorherigen Betreiber Saro und Letizia Martinetti-Barbagallo mussten das Lokal nach zwölf Jahren ganz überraschend dicht machen. Der beliebte Italiener auf der Gartenstraße wurde erst im November 2019 nach längeren Umbauarbeiten wiedereröffnet.



Am neuen Konzept sind die Barbagallos nicht mehr beteiligt. Saro Barbagallo kocht jetzt im neuen Italiener Greco auf der Berger Straße, Letizia Martinetti-Barbagallo nimmt sich nach eigenen Angaben erstmal eine Auszeit. Ob es ein Restaurant-Revival des Ehepaars Barbagallo in Zukunft geben wird, bleibt abzuwarten.



Isoletta Promis, Sachsenhausen, Gartenstr. 17