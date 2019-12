The Ash im Marienforum

Amerikanisches Essen, Drinks und ausgelassene Stimmung: The Ash möchte die Idee des Supper Clubs in die heutige Zeit bringen. Am 13. Dezember hat die erste Filiale des Steakhouses in Frankfurt eröffnet.

„Frankfurt passt als Metropole mit internationalem Flair und als Tor zur Welt perfekt zu unserer Philosophie“, sagt Kent Hahne. Er ist der Gründer und Inhaber der Apeiron GmbH, die eigene systemgastronomische Konzepte entwickelt und ausbaut. Darunter unter anderem die bekannte Italo-Kette L’Osteria, die deutschlandweit 16 Filialen zählt. Ein weiteres Konzept des Hauses ist The Ash, ein modernes Steakhouse-Konzept, das laut Hahne „ein internationales, weltoffenes und kosmopolites Lebensgefühl“ vermitteln will.



Das Konzept dahinter: Gutes Essen, Cocktails, Restaurant und Bar vereint. Die Betreibenden wollen damit die Idee des amerikanischen Supper Clubs zurück in die aktuelle Zeit bringen. Denn diese Idee hat bereits Tradition. Im Amerika der 1930er Jahre, zur Zeit der Großen Depression, der großen Wirtschaftskrise, war ein Restaurantbesuch für viele nicht erschwinglich. Geschlemmt wurde bei Fremden zu Hause, in geschlossener Gesellschaft, denn aufs Essengehen zu verzichten war keine Option. So fanden erstmals gute, gehobene Speisen und ausgelassene Unterhaltung in einer Location zusammen.



Vor rund drei Jahren eröffnete The Ash in Köln und Troisdorf bei Bonn die ersten Lokale. Nach weiteren Standorten in Bochum, Dortmund und Düsseldorf ist der Standort in Frankfurt nun das neunte Restaurant. Im Erdgeschoss des Marienforums an der Mainzer Landstraße und auf einer Fläche von über 1000 Quadratmetern finden bis zu 200 Gäste Platz. Weitere 140 Plätze sollen im Außenbereich entstehen.



Auf der Speisekarte dominieren amerikanische Klassiker wie Burger und Steaks in zahlreichen Variationen. Letztere gibt es vom argentinischen Rib Eye- über das US Flank Steak bis zum Tomahawk aus England für zwei Personen. Dazu können die Beilagen wie Pommes, Cole Slaw, Maiskolben oder Kräuterbaguette frei ausgewählt werden. Starter, Salate, und Fischgerichte ergänzen das Angebot.



Vom Aperitif an der Bar, zum Esstisch und zurück ist der Weg nicht weit, neben Longdrink- und Cocktailklassikern umfasst die Weinkarte über 40 Positionen aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien.



The Ash, Westend, Mainzer Landstraße 1 (Marienforum), Tel. 153293292, Mo–Sa 11.30–24 Uhr, So 10–23 Uhr