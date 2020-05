Schließung trotz Bestnoten

Wie jetzt bekannt wurde, hat das Hotel Burg Schwarzenstein sich bereits Ende März von Nils Henkel und Team getrennt. Damit schließt eines der besten Restaurants der Region, Hessens, vielleicht sogar Deutschlands.

Der Hinweis auf der Hotel-Homepage ist unscheinbar, der Inhalt ein großer Schock. „Das Restaurant Nils Henkel und unsere Grill & Wine Bar bleiben bis auf Weiteres geschlossen.“ Nach Informationen derhat das Hotel dem 51-Jährigen Spitzenkoch und seinem Team bereits Ende März gekündigt. Dabei hatte er gerade erst wieder zwei Sterne im Guide Michelin erkocht. Das Gourmet-Restaurant mit einer der schönsten Terrassen des Rheingaus galt als gut ausgelastet. Erst im Januar wurde das Angebot um einen Lunch erweitert. In RHEIN-MAIN GEHT AUS! belegte Nils Henkel mehrere Jahre in Folge den ersten Platz und auch weit über Hessen hinaus war Henkels Küche berühmt für ihre feinen Aromen und eine in Deutschland nahezu einzigartige Gemüsekompetenz.Henkel selbst darf zu seiner Entlassung aus vertraglichen Gründen nichts sagen. Eine Stellungnahme des Hotel-Betreiberehepaares Michael und Stephanie Teigelkamp ist angekündigt. Unklar zum jetzigen Zeitpunkt bleibt, ob damit auch eine grundlegende Neuausrichtung des gastronomischen Konzepts in dem Nobelhotel ansteht, oder ob es eine Nachfolge für Henkel geben wird. Der Zeitpunkt der Entlassung, zu Beginn der Pandemie in Deutschland, macht es unwahrscheinlich, dass Henkel das erste Opfer der Corona-Krise in der Gastronomie sein könnte. Von dem Spitzenkoch selbst wird man sicher bald neues hören.