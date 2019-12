Osteria Enoteca in Offenbach

Friseur auf kulinarischen Abwegen: Der international renommierte Stylist Alfredo Sozzo geht unter die Gastronomen. In Offenbach am kleinen Biergrund hat er nun seine Osteria Enoteca eröffnet.

Osteria Enoteca und Alfredo Sozzo sind beide keine unbekannten Namen in Frankfurt. Die Osteria Enoteca war bis 2012 ein Edel-Italiener in Rödelheim, der zu seinen besten Zeiten mit Carmelo Greco in der Küche und einem Michelin-Stern an der Wand prahlen konnte. Alfredo Sozzo kommt aus einer ganz anderen Branche. Der international bekannte Haar-Stylist hat Models von Mailand bis Manhattan für den Laufsteg frisiert. In Sachsenhausen am Walther von Cronberg Platz betreibt er seinen Salon. Jetzt hat Sozzo in Offenbach sein erstes Restaurant eröffnet, und es heißt „Osteria Enoteca by Alfredo“.„Carmelo Greco ist ein sehr guter Freund von mir“, sagt Sozzo. „Ich bin oft bei ihm zum Essen.“ Greco habe ihn ermutigt, den Namen zu nehmen. Dabei hat seine Osteria Enoteca mit dem Gourmet-Tempel wenig zu tun. Sozzo hat den Namen gewählt, weil er zwei italienische Ladenkonzepte vereint, die ihm sympathisch sind. Die Osteria ist eine einfache Schenke, ein geselliges Wirthaus. „Das bedeutet Gastfreundschaft“, sagt Sozzo. Hinter Enoteca versteckt sich eine Kombination aus Weinhandel, Feinkostladen und Probierstube – wie etwa das Vinocentral in Darmstadt.Im Unterschied zur alten Osteria Enoteca möchte Sozzo gar nicht nach den Sternen greifen. Sein Restaurant habe den Fokus auf der „armen, ursprünglichen italienischen Küche.“ Sozzo selbst ist in Apulien geboren. Er möchte auf frische Produkte vom Markt und lokale Produzenten wie die Käserei l’Abbate setzen. Ein Schwerpunkt der Karte liegt auf kreativen Pastagerichten. „Natürlich haben wir auch Fleisch oder Fisch“, sagt Sozzo. „Aber wenn es ein bestimmtes Fleisch auf der Karte gibt, dann gibt es das für alle. Wie zuhause bei der Mutter, wenn die für die Familie kocht.“ Sozzo steht selbst in seinem Restaurant nicht in der Küche. Tagsüber schneidet er weiterhin Haare und abends empfängt er als Patron seine Gäste in der neuen Osteria Enoteca.