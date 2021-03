Neueröffnung im Hauptbahnhof

Das Frittenwerk auf dem Bahnhofsvorplatz in der Kaiserstraße ist bekannt für ausgefallene Pommes-Kreationen. Keine 200 Meter entfernt, eröffnet nun in der Bahnhofshalle eine zweite Filiale des Düsseldorfer Familienbetriebs.

Das Frittenwerk expandiert in Frankfurter. Mit einer zweiten Filiale keine zweihundert Meter von der ersten Location auf dem Bahnhofsvorplatz in der Kaiserstraße entfernt, eröffnet das erfolgreiche Düsseldorfer Familienunternehmen nun seine bundesweit 22 Dependance. Die Spezialität des Hauses sind sogenannte „Poutines“: Pommes mit ausgefallen Toppings wie die Pink Persia Poutine mit Falafel und pinkem Humus, die Chicken Shawarma oder die BBQ Pulled Pork Poutine. Ganz oben auf der Karte steht der namensgebende Klassiker Québec-style mit einem Topping aus Käse und warmer Bratensauce. Nicht ohne Grund hat sich dieses Gericht in Kanada bis zum Nationalgericht gemausert.



Zu der Standortwahl in direkter Nähe zur ersten Location auf der Kaiserstraße heißt es von Seiten der Pommesmanufaktur: „Unsere Erfahrungen der vergangenen Jahre - vor allem das Restaurant im Düsseldorfer Hauptbahnhof - haben gezeigt, dass sich das Publikum im Bahnhof und in Innenstadtlage kaum überschneidet.“ Während das Lokal auf der Kaiserstraße als klassisches Sit-in-Restaurant zum Zeitverbringen einlädt, sei der neue Imbiss im Hauptbahnhof auf das To-go Geschäft ausgerichtet, um Pendler und Reisende anzusprechen. „Ein zweites Sit-in-Restaurant in unmittelbarer Nähe hätte für uns keine Sinn gemacht, da wären die Überschneidungen doch zu groß.“



Frittenwerk, Frankfurt Hauptbahnhof, Gleis 18