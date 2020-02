Neue Weinbar im Nordend

Nach der Schließung von Mi Casa e Tu Casa letztes Jahr öffnete am 1. Februar die Weinbar Essenza ihre Türen im Eckhaus mit gemütlichem Außenbereich direkt an der Günthersburgallee.

„Ein Glas Wein, etwas Brot und gute Salami, das ist mein Symbol für Glück“, sagt Salverio Talarico, der jüngst zusammen mit seinem Vater die Weinbar „Essenza. Vino e Gastronomia“ eröffnet hat. Im Gegensatz zu anderen Weinbars in der Gegend konzentrieren sich die Talaricos ausschließlich auf italienische Weine rund um den Stiefel. Als IHK geprüften Sommelier trifft Talarico Junior die Auswahl. „Natürlich muss man auch mit der Mode gehen. Lugana ist gerade sehr beliebt.“ Bei den meisten der knapp 70 Positionen auf der Karte handelt es sich jedoch um Weine mit denen er persönliche Erfahrungen verbindet – Weingüter, die er besucht hat; Winzer, die er kennt.



Für Weinverschmähende Tischgenossinnen und -genossen gibt es neben der üblichen Auswahl an Aperitifs, alkoholfreien Bittern, einer heute obligatorischen Gin-Auswahl (inklusive italienischem Gin Malfy), Cappuccino & Co. auch Spezialitäten wie Cedrata (traditionsreiche Zedernlimonade vom Gardasee) und Ichnusu (Sardisches Bier). Wer schon mal in Italien Alkohol getrunken hat, der weiß auch, dass zum Trinken immer etwas zu essen gehört. Oder war das umgekehrt? Jedenfalls bietet die Küche kleine Speisen an: Dazu gehören Käse und Wurstplatten, verschiedene Bruschette, Carpacci di Pesce und diverse Fingerfoods wie Arancini und Fiori di Zucca. Für den größeren Hunger gibt es eine Wochenkarte mit je zwei Vorspeisen, Pastagerichten und Hauptspeisen. Die Dolci kommen vom Café Brixia Pasticheria, das ebenfalls in den Händen der Familie Talarico ist.



Überhaupt ist der Name Talarico in der Frankfurter Gastronomieszene kein unbekannter. Talarico Senior betrieb nicht nur 36 Jahre lang das Restaurant Romanella in der Wolfgangstraße, sondern ebenso das Garda in der Günthersburgallee 25. Und dreimal dürfen Sie raten: Das ist auch die neue Adresse des Essenza. Die Talaricos sind also nicht bloß alte Hasen, sie kommen sogar zurück in ihr altes Revier und bringen mit Essenza einmal mehr ein Stück Belpaese ins Frankfurter Nordend.



Essenza, Vino e Gastronomia, Nordend, Günthersburgallee 25, Mo–Fr 17 – 24 Uhr, Tel. 21003335