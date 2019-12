Lella Mozzarella 1 ist jetzt Conca Verde

Lella Mozzarella hat Sachsenhausen verlassen, aber ihr Geist lebt weiter. Mit Vesna Krcmar übernahm vor kurzem eine ehemalige Angestellte das Lokal und taufte es in Conca Verde um.

Vor rund einem Jahr stieg Dennis Rimonti bei Lella Mozzarella 1 und 2 aus. Im Oktober dieses Jahres ging er dann gemeinsam mit Adnan Sejfic im Westend mit Via Monte Napoleone an den Star t. Vor viereinhalb Jahren war er mit Lella Mozzarella 1 an diesem Punkt am Ziegenhüttenplatz in Sachsenhausen, zwei Jahre später folgte Nummer 2 auf der Mainzer Landstraße, 2018 verkündete er dann, dass sein Baby auf eigenen Beinen stehen könne und stieg bei Lella Mozzarella aus.Vor kurzem hat Vesna Krcmar das Ruder übernommen und das Baby in Conca Verde umbenannt, was „Grüne Muschel“ bedeutet und einen ersten Hinweis auf die Miesmuscheln auf der Speisekarte gibt. Zudem sei Conca Verde der Name eines alten Holzbootes von dem die Theke und der Boden im Restaurant inspiriert wurden. „Als der vorgehende Investor die Führungskräfte auswechseln wollte, habe ich ihn einfach gefragt, ob ich das Restaurant übernehmen kann“, sagt Krcmar. Sie war von Beginn an bei Lella Mozzarella als Servicemitarbeiterin tätig und erledigt vor der Übernahme bereits leitende Aufgaben.Das maritime Türkis ist als dominierende Farbe geblieben und ziert sogar den Restaurant-Schriftzug. Ganz so offensichtlich war der Wechsel aber vorerst nicht, was unter anderem daran lag, dass die neuen Markisen mit dem Conca Verde-Schriftzug lange auf sich warten ließen. Online-Reservierungen für Lella Mozzarella waren nach wie vor möglich, sodass die Gäste erst vor Ort erfuhren, dass sie den Abend im Conca Verde verbringen würden. Ganz etwas anderes erwartet Liebhaberinnen und Liebhaber der italienischen Küche und von Lella Mozzarella im speziellen aber nicht: „Es gibt jetzt mehr Fisch, mehr Vegetarisches und mehr Salate als bei Lella, sowie eine neue Weinkarte. Viele Gerichte sind aber auch gleich geblieben oder wurden nur ein wenig aufgepeppt.“, erklärt die neue Besitzerin. Auch das Team sei noch das gleiche.