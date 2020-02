Kahuna Poké Bros. expandieren in die City

Hawaiianischer Flair mitten in Frankfurt, das verspricht Kahuna Poké Bros. Das Konzept mit Strand-Ambiente und bunten Bowls kommt mit seiner dritten Frankfurter Filiale jetzt in die Innenstadt.

Zwei Kahuna Poké Bros. Filialen gibt es bereits im Frankfurter Ostend und im Main-Taunus-Zentrum. Am 14. und 15. Februar eröffnet dann der dritte Standort auf der Kirchnerstraße mit Musik und Kostenproben der Speisen und Getränke. Die Brüder und Freunde Oualid, Jalalle und Ilias Chahboune, Alexander Kirschniok, Pablo und Wlassios Kordonias gründeten das Start-up im April 2018. Sie ließen sich von Surf- und Reise-Erfahrungen inspirieren und holten das Trendfood nach Frankfurt.



In eine Poké Bowl kommen traditionell Reis, verschiedene Obst- und Gemüsesorten und roher Fisch. Im Kahuna gibt es beispielsweise die Traditional Ahi Poké mit Thunfisch, Macadamia, Mango Salsa und Wasabi Mayo. Neben bestehenden Varianten können Bowls auch individuell zusammengestellt werden. Auf Wunsch vegan, mit Tofu, Hühnchen oder Rindfleisch. Auch Smoothie und Porridge Bowls werden angeboten. Zum Trinken gibt es Kaffee, alkoholfreies Bier, hausgemachte Limonaden und alkoholfreie Cocktails.



Der Trend der Poké Bowls schwappte vor etwa zwei Jahren nach Frankfurt. Mit dem Kahuna Poké Bros. im Ostend eröffnete das erste Restaurant, das sich auf die bunten Schüsseln spezialisiert hat. Mittlerweile sind Poké Bowls in aller Munde. In hippen Lokalen wie Onocubes, Trinitii, Poké You oder im Aloha gehen sie aktuell über die Ladentheke. Ob der Hype, ähnlich wie der Burger-Trend, seinen Zenit bereits überschritten hat, wird sich noch zeigen.



Kahuna Poké Bros., Innenstadt, Kirchnerstraße 6–8, Mo–Fr 7.30–22 Uhr, Sa 10–22 Uhr, So Ruhetag