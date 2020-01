Jan Hoffmann übernimmt Villa Philippe

Bis Ende 2019 kochte Jan Hoffmann im Weingarten feine Küche. Nun zieht es den vegetarischen Sternekoch nach Kronberg. Gemeinsam mit Karl Martin Hohmann möchte er im März das „Hoffmann“ in der ehemaligen Villa Philippe eröffnen.

Casual Fine Dining möchten die beiden Fast-Namensvetter Hoffmann und Hohmann in ihrem neuen Restaurant bieten. „Auf der Karte werden vegetarische, Fleisch- und Fischgerichte stehen“, sagt Hoffmann. Den Koch kennt man aus Konzepten wie dem Seven Swans und dem Weingarten. Das „Hoffmann“ wird sich in der ehemaligen Villa Philippe befinden mit Bar, Veranstaltungsräumen und großzügigem Innenhof. Im März solle voraussichtlich eröffnet werden. Die Redaktion hält Sie auf dem Laufenden.