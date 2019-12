Jaffa Market eröffnet im Westend

Die israelische Küche ist eine der Trendküchen des Jahres. Mit Jaffa Market eröffnet eine weitere Location, die orientalische Köstlichkeiten auftischt.

Im Juli dieses Jahres übernahm Rosana Carmeli das Leah’s Café, das zur Bäckerei Liebesbrot gehört. Die nostalgische Einrichtung mit den weißen Möbeln ist geblieben, doch der Name und das Konzept hat Carmeli Ende September schließlich verändert. Leah’s Café heißt nun Jaffa Market und bereitet ein breites Angebot an israelischen und internationalen Speisen zu. „Wir haben viel Vegetarisches aus der orientalischen Küche wie Hummus. Aber auch Fleischesser werden mit Spießen und Kebab bei uns fündig“, sagt Carmeli.



Neben verschiedenen Hummus-Gerichten, die beispielsweise mit Schakschuka, Hähnchenschenkeln oder Rindfleisch serviert werden, befinden sich weitere Klassiker wie Couscous und Falafel auf der Karte. Zudem gibt es Eier in allen erdenklichen Formen, sowie eine große Frühstücksauswahl mit italienischem oder französischem Frühstück sowie Strammer Max und Eggs Benedict. Die dazu gereichten Backwaren stammen alle von der Bäckerei Liebesbrot, die sich im selben Gebäudekomplex befindet. Auch der süße Hunger wird bedient mit Pancakes, Müsli und dem kuchenähnlichen Gericht Künefe mit „Engelshaar“, einer fadenähnlicher Pasta, sowie Sirup und Käse.



„Wir arbeiten mit vielen koscheren Zutaten, die wir auch teilweise direkt aus Israel geliefert bekommen, aber komplett koscher ist unsere Karte nicht“, erklärt Carmeli. Die Kunden würden ihr aber sagen, dass es sich anfühle, als wäre man in Tel Aviv. Ihr Koch stammt aus Israel und arbeitete dort bereits seit 30 Jahren in mehreren Restaurants. Rosana Carmeli kümmert sich im Jaffa Market um die Buchhaltung, den Service und organisatorische Angelegenheiten. So richtet sie etwa private Feiern und Caterings aus. Momentan werden innen rund 30 Plätze bewirtet, in den warmen Monaten können Gäste auch wieder draußen auf der kleinen Terrasse Platz nehmen.



Jaffa Market, Westend, Mendelssohnstraße 60, Tel. 78078977, Di u. Mi 8–18 Uhr, Do–Sa 8–22 Uhr, So 8–18 Uhr