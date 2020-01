Italienisches Restaurant Greco im Nordend

Saro Barbagallo ist zurück. Nachdem die Trattoria Promis im November überraschend geschlossen hatte, steht der Koch jetzt im Greco auf der Berger Straße am Herd.

Da steht zwar griechisch drauf, ist aber italienisch drin – der neue Italiener Greco setzt auf romantisches Ambiente und sizilianisch angehauchte Küche. „Hier wird gegessen wie bei Nonna“, sagt Inhaber Giuseppe Greco. Er und seine drei Geschwister aus Sizilien führen seit dem 29. November 2019 den Familienbetrieb. Außerdem gehören ihnen noch die Restaurants Quattro und Rustico, die Pizzeria Piccolo und die Weinbar Vintage Wine & more im Hotel Westin Grand.Beim Betreten des Restaurants fällt der große, mit goldenem Mosaik besetzte Steinofen ins Auge. Wer an der Bar sitzt, kann den Pizzabäckern über die Schulter schauen und sich einen Drink genehmigen. „Wir setzen auf mittlere bis gehobene Küche“, erklärt Greco. Und genau das spiegelt sich in der Atmosphäre und Ausstattung wider. Durch die großen Fenster lässt sich das Treiben auf der Einkaufsstraße gut beobachten. Hier und da funkelt die Deko während man bei schummrigem Licht gemütlich in der Karte blättern kann.Das Team besteht aus zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die zwei Küchenchefs Saro Barbagallo und Nicola Melis zaubern und dirigieren hinter den Kulissen. Mit bis zu 500 Weinen haben die Gäste die Qual der Wahl. Abwechselnd gibt es sizilianische und sardische Wochen, in denen Spezialitäten aus den jeweiligen Regionen Italiens serviert werden. „Wir achten darauf, dass unsere Produkte regional und bio sind“, erklärt Greco. Ob das Greco mit Barbagallo in der Küche die Nachfolge der Trattoria Promis antreten kann, bleibt abzuwarten.