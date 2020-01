Fujiwara hat geschlossen

Über zehn Jahre versorgte das Fujiwara seine Gäste in Sachsenhausen mit japanischen Speisen. Nun hat das Restaurant seit dem 19. Januar geschlossen – eine Neueröffnung ist geplant.

Wenn es um feines Sushi geht, war das Fujiwara in der Cranachstraße in Sachsenhausen jahrelang eine beliebte wie bewährte Adresse. Auch in den Top-Listen von FRANKFURT GEHT AUS! war es von Beginn an regelmäßig zu finden. So belegte das Restaurant bereits in der Ausgabe 2010 mit dem Fazit „Japan perfekt“ den ersten Platz in der Kategorie Japan und auch in der aktuellen Ausgabe konnte das Restaurant wieder überzeugen und landete auf Platz 5 der Liste Japan.



Nun hat das Lokal seit dem 19. Januar geschlossen, die Räumlichkeiten sind komplett ausgeräumt. Doch es sei kein Wechsel für immer, verraten die Betreiber auf ihrer Homepage. Eine Wiedereröffnung sei in Planung – genauere Informationen über das Wo und Wann gibt es noch nicht. Die Redaktion hält sie auf dem Laufenden.