Five Guys in Wiesbaden

Vor gut zwei Jahren hat die amerikanische Burgerkette Five Guys ihre deutschlandweit erste Filiale in Frankfurt eröffnet. Nun folgt eine weitere in Wiesbaden. Los ging es am Donnerstag, den 30. Januar.

Der Hype war groß, als die amerikanische Burgerkette Five Guys im Dezember 2017 ihre deutschlandweit erste Filiale in Frankfurt eröffnete. Nun, gut zwei Jahre und zehn Filialen später, setzt das Unternehmen weiter auf Expansionskurs. Am Donnerstag, den 30. Januar, hat die erste Filiale in Wiesbaden eröffnet.



Das Lokal befindet sich im Zentrum Wiesbadens in der Langgasse. Dort sollen auf einer Fläche von 400 Quadratmetern rund 120 Gäste Platz finden. Alles in gewohnter Manier: das Ambiente erinnert an ein klassisches Diner aus den USA, die Speisekarte setzt auf Burger, Pommes und Milchshakes. Verschiedene Sandwich- und Hot-Dog Varianten ergänzen das Sortiment.



Mit handgeformten Pattys sowie Pommes, die frisch geschnitten und in Erdnussöl frittiert werden, wolle man sich weiterhin vom Marktführer McDonalds abheben. Darüber hinaus können die Kundinnen und Kunden ihre Burger aus über 15 Toppings selbst zusammenstellen.



Der Standort in Wiesbaden soll auch nicht der letzte bleiben. Am dritten Februar ist schon die nächste Eröffnung in Stuttgart geplant.



Five Guys, Wiesbaden, Langgasse 22, So–Do 11–22, Fr/Sa 11–23 Uhr