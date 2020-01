Fast Healthy Food

Mit hippen Bowls, saisonalen Salaten und zuckerfreien Desserts will das Unternehmen Stadtsalat jetzt Frankfurt erobern. Mitte Februar eröffnet das Restaurant im Westend.

Nachdem das 2015 gegründete Start-up Stadtsalat anfangs nur als Lieferservice tätig war, folgen jetzt auch Stores in Frankfurt, Hamburg und Berlin. Die Frankfurter Filiale kommt in die Bockenheimer Landstraße 59. Dort befand sich bis Juni 2019 das thailändische Restaurant Kaimug. Salat-Fans können sich außerdem von Montag bis Freitag, mittags zwischen 12 und 14 Uhr sowie abends zwischen 18 und 20.30 Uhr beliefern lassen.



„Wir liefern ausschließlich mit Fahrrädern aus, unsere Verpackungen können größtenteils kompostiert werden und die Zutaten sind saisonal und, wenn möglich, aus Deutschland“, erklärt Mitarbeiterin Atessa Bock.



Die bunten Bowls können neben bestehenden Varianten auch individuell zusammengestellt werden. In der Earth Bowl sind beispielsweise Kartoffeln, Spinat, Ofenkürbis, Rote Bete, Ziegenfrischkäse, Birne und Hanfsamen. Die Salate gibt es nach Wunsch vegetarisch, vegan, low-carb oder glutenfrei. In den vier Desserts (Chia Fruit Bowl, Brownie, Overnight Oat und Coconut Bite) soll weder Zucker noch Mehl zum Einsatz kommen. Das Fleisch liefert eine Bio Manufaktur aus der Uckermark.



Stadtsalat, Westend, Bockenheimer Landstr. 59, Mo–Fr von 11.30–20 Uhr und Sa–So: 12.30–20 Uhr