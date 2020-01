El Gordo eröffnet

15 Jahre lang befand sich die spanische Tapas Bar Don Juan auf der Fahrgasse. Gut sechs Monate herrschte Leerstand, nun soll dort mit El Gordo eine neue Tapas Bar eröffnen.

Seit Ende Juni herrscht Leerstand in der Fahrgasse 15. Genau dort, wo 15 Jahre lang die Tapas Bar Don Juan ihre Gäste mit spanischen Speisen in gemütlichem Ambiente versorgte. Nachdem das Restaurant noch den fünften Platz in der Top 10-Liste Spanien & Portugal der letzten FRANKFURT GEHT AUS! Ausgabe erzielen konnte, war kurze Zeit darauf Schluss. Der Mietvertrag sei ausgelaufen, sagte damals Betreiberin Ulrike Sommer. Man sei aber auf der Suche nach einer neuen, zentral gelegenen Location.



Nun tut sich wieder etwas in den Räumlichkeiten am Rand der Altstadt. Das Schild verrät: El Gordo kommt. Aus dem Spanischen übersetzt bedeutet das nicht nur „Der Dicke“, sondern bezeichnet auch den Hauptpreis bei spanischen Lotterien. Personal wurde gesucht. „Ich habe inzwischen zwei Mitarbeiter gefunden, jetzt kann es losgehen“, sagt der Betreiber. Eröffnet werden könnte bereits am kommenden Wochenende, genau festlegen wollte man sich aber noch nicht. Es bleibt also spannend, aber das ist es bei einem Glückspiel ja immer.



El Gordo, City, Fahrgasse 15