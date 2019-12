Das Seven Swans wird schließen

In einem Jahr wird das Seven Swans seine Türen endgültig schließen. Die Betreiberinnen und Betreiber begründen: „die Gefahr, ein gefälliges, festgefahrenes Produkt als Resultat externer Erwartungen zu werden, ist zu hoch“.

Seit 2011 betreibt die Lindenberg Gruppe im, laut eigener Aussage, schmalsten Haus Frankfurts das Seven Swans. Seit seiner Gründung durchlief es einige Entwicklungsphasen. Der wohl größte Einschnitt war die Umstellung auf vegetarische Küche. Für den fast ausschließlichen Einsatz von Erzeugnissen von der Restaurant-eigenen Permakultur, den Braumannswiesen, gewannen die Gemüse-Hipster rund um Denise Omurca, Chris Weinbeck und Ricky Saward den Michelin Nachhaltigkeitspreis 2019.



Der Guide Michelin würdigte das Konzept mit einem Stern. Damit ist das Seven Swans eines von gerade mal drei rein vegetarischen Sternerestaurants in Deutschland. Die anderen beiden sind das Cookies Cream in Berlin und das Tian in München. In FRANKFURT GEHT AUS! 2020 belegt das Seven Swans den ersten Platz der Liste vegetarischer Restaurants.



Am heutigen 11. Dezember verkündete das Seven Swans Team in einer Pressemitteilung, dass der eigenwillige Underdog unter den Sternerestaurants Frankfurts in einem Jahr schließen wird: „Die Gefahr, ein gefälliges, festgefahrenes Produkt als Resultat externer Erwartungen zu werden, ist zu hoch. Ja, wir müssen derselben Liebe, die uns angetrieben hat, die Schwäne ins Leben zu rufen, wieder Raum geben. Deshalb müssen sie sterben“. Weiter heißt es: „Es ist Zeit für einen ersten, kleinen Schritt gegen herrschende Missstände in der Gastronomie, von Burnout unter Köchen, bis hin zu großer Macht von Kritikern und Bewertungsplattformen“. Das genaue Datum der Schließung ist der 31. Dezember 2020. Bis dahin wolle man im Seven Swans nur noch das machen, was man will.