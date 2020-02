Crossover am Merianplatz

Auf der Kantstraße im Nordend gibt es jetzt internationale Küche mit lateinamerikanischem Flair. Abends verwandelt sich der Laden in eine tropische Cocktailbar mit täglichen Öffnungszeiten.

Seit Ende 2019 erfüllt das Tukans Frankfurt die verlassenen Räumlichkeiten des La Cevi wieder mit Leben. Betreiber Ranjit Singh bietet im Tukans neben dem Dinner Frühstück und Mittagstisch an. Er ist für das Kreative zuständig. „Das Restaurant verwandelt sich abends wie ein Chamäleon in eine bunte Partylocation“, sagt Singh stolz. Das Tukans ist ein Familienbetrieb: Inhaber ist der Vater Parminder Singh Ghotra. Ranjit betreibt den Laden gemeinsam mit seinem Bruder Harjot.Auf der Karte stehen leichte, tropisch angehauchte Salate, Wraps, Fisch- und Fleischgerichte. Erweitert wird das Angebot durch ein „Langschläferfrühstück“ am Wochenende, hausgemachte Kuchen und Smoothie-Bowls. Für Burgerfans stehen acht verschiedene Varianten zur Auswahl.„Vor allem die Papaya als Zutat spielt im Essen eine große Rolle“, erklärt Ranjit. So taucht die tropische Frucht immer wieder in verschiedenen Salaten, Bowls und Smoothies auf.Die Papaya gilt als Leibspeise des farbenfrohen Tukans. Ein Vogel, der vor allem wegen seines auffällig gefärbten Schnabels in Erinnerung bleibt und als Logo den Laden schmückt.Ranjit hat es sich daher zur Aufgabe gemacht „das Tukan-Symbol und den Namen als Brand zu etablieren.“ Das Familienunternehmen blickt auf 20 Jahre Erfahrung in der Gastro-Szene zurück, war auch schon bei der Leitung des Kakadu's im Bahnhofsviertel beteiligt. Nun gilt aber die ganze Aufmerksamkeit dem neuen Konzept im Frankfurter Nordend.