Burbank kommt ins Roomers

Mit dem Burbank zieht ein neues Restaurant in das Roomers Hotel. Hier möchte Promikoch The Duc Ngo die kalifornische und asiatische Küche zu farbenrohen Kreationen verbinden.

Wie wir bereits im November berichtet haben , hat The Duc Kog nun das Hotel-Restaurant des Roomers in der Gutleutstraße übernommen. Mit seinem Burbank-Konzept will er hier multikulturelles Essen zwischen Kalifornien und Ostasien servieren.Dabei kommen Gerichte wie Kokosnuss-Salat, Thai Ente, Rinderfilet Tacos mit Salsa und Guacamole oder schwarzer Kabeljau in Misomarinade auf den Teller. Auch Austern, Udon und Passionsfrucht-Eis finden Platz auf der Karte. Es gibt eine große Auswahl an Rot- und Weißweinen. Die meisten kommen aus Kalifornien.The Duc Ngo wurde in Vietnam geboren und hat chinesische Wurzeln. Mit 24 Jahren eröffnete er sein erstes Sushi-Restaurant in Berlin. Weitere folgten. Ngo kombiniert in seinen Gerichten japanische und panasiatische Küche mit Techniken der französischen und Aromen der latein-amerikanischen Küche. Die Inhaber der Gekko Group, Micky Rosen und Alex Urseanu, sind alte Bekannte von The Duc Ngo. Gemeinsam führen sie bereits drei Restaurants. Dazu zählt das Moriki in den Türmen der Deutschen Bank.Die Inneneinrichtung ist in Blau- und Orangetönen gehalten. Neu ist die offene Salat- und Seafood-Bar. Die Sitznischen aus dunklem Samt und die indirekte Beleuchtung sorgen für ein romantisches Ambiente.